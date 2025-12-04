Jovem é preso em flagrante após ameaçar a própria tia com armas de fogo na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:43
Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (3) no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, após ser acusado de ameaçar de morte a própria tia. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica, depois que a vítima relatou ter sido intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo.
Durante a operação, equipes da Polícia Civil encontraram duas espingardas e três munições calibre .36 dentro da casa do suspeito. O material foi apreendido e encaminhado para análise pericial, reforçando as suspeitas de que o jovem estaria usando o armamento para coagir a familiar.
Jovem foi preso em flagrante em Feira de Santana
Os investigadores afirmam que a denúncia da tia foi fundamental para que a ação fosse deflagrada. A mulher procurou a polícia após episódios recorrentes de ameaças, o que motivou o pedido urgente de intervenção para evitar uma possível escalada de violência doméstica.
Após ser detido, o suspeito foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, onde teve o flagrante registrado. Ele permanece custodiado e deve passar por audiência de custódia, que definirá se seguirá preso ou responderá ao processo em liberdade.