Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:43
O jogador de futebol Ravelly Santos de Souza, atleta da seleção de Ipiaú, foi executado em uma ação criminosa na cidade, no sudoeste da Bahia, durante a madrugada desta quinta-feira (4). Segundo informações iniciais, a vítima estava dormindo quando teve a casa invadida e foi alvo de diversos disparos feitos pelos criminosos.
A ação ocorreu por volta das 2h30, na Rua do Honório, no bairro Euclides Neto. No momento do ataque, vizinhos ouviram os tiros e, em seguida, um carro deixando o local em alta velocidade. Até agora, nenhum suspeito foi identificado ou preso, e a motivação do crime ainda é desconhecida.
Jogador de futebol morto na Bahia
Após perceber a invasão, Ravelly tentou fugir pelo quintal, mas acabou alcançado pelos autores do crime, que dispararam várias vezes contra ele. A esposa e a filha da vítima, de apenas dois anos, estavam dentro da residência e presenciaram a ação, mas não foram feridas pelos criminosos, que fugiram após matar o atleta.
Ravelly integrava a seleção de Ipiaú e disputou o Campeonato Intermunicipal de 2025. A Polícia Militar da Bahia, por meio da 55ª Companhia Independente (CIPM), esteve no local e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Jequié, cidade próxima a Ipiaú.