CRIME

Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Ravelly Santos de Souza, 22 anos, foi surpreendido na madrugada de quinta-feira (4)

Wendel de Novais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:43

Ravelly foi morto a tiros em casa Crédito: Reprodução

O jogador de futebol Ravelly Santos de Souza, atleta da seleção de Ipiaú, foi executado em uma ação criminosa na cidade, no sudoeste da Bahia, durante a madrugada desta quinta-feira (4). Segundo informações iniciais, a vítima estava dormindo quando teve a casa invadida e foi alvo de diversos disparos feitos pelos criminosos.

A ação ocorreu por volta das 2h30, na Rua do Honório, no bairro Euclides Neto. No momento do ataque, vizinhos ouviram os tiros e, em seguida, um carro deixando o local em alta velocidade. Até agora, nenhum suspeito foi identificado ou preso, e a motivação do crime ainda é desconhecida.

Após perceber a invasão, Ravelly tentou fugir pelo quintal, mas acabou alcançado pelos autores do crime, que dispararam várias vezes contra ele. A esposa e a filha da vítima, de apenas dois anos, estavam dentro da residência e presenciaram a ação, mas não foram feridas pelos criminosos, que fugiram após matar o atleta.