Morte de pastor na Bahia: vingança por suspeita de denúncias teria motivado ataque a tiros

Investigações apontam que religiosos foi executado após ser acusado por criminosos de repassar informações à polícia

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:26

Pastor Wesley Bacelar
Pastor Wesley Bacelar Crédito: Reprodução

O assassinato do pastor Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos, morto a tiros em uma emboscada em Feira de Santana, pode ter sido motivado por vingança. De acordo com informações do Acorda Cidade, o missionário era bastante ativo nas redes sociais, onde reunia mais de 45 mil seguidores, e usava o espaço para pregar, compartilhar mensagens bíblicas e criticar práticas ligadas ao crime.

Além da presença digital, ele participava de diversos grupos de WhatsApp, o que levou alguns integrantes desses espaços a acreditarem que o pastor estaria repassando informações para a polícia. A suspeita teria motivado um desentendimento com criminosos e, segundo a polícia, acabou desencadeando o ataque que resultou na morte do religioso.

“Algumas pessoas estariam acreditando que ele passaria informações para a polícia, relacionadas ao que era contado nesses grupos, que seriam repassadas. É uma espécie de vingança, por conta dessa crença de algumas pessoas de que ele estaria passando informações, ele teve uma desavença com o homem e provavelmente essa foi a motivação do crime”, fala a delegada ajunta Fernanda Gabriela ao Acorda Cidade.

Pastor Wesley Bacelar por Reprodução

O primeiro suspeito de participação no homicídio foi preso na quarta-feira (3). De acordo com informações do Acorda Cidade, o homem monitorava o deslocamento de Wesley para indicar aos comparsas o momento exato para a execução.O pastor foi atingido por ao menos 15 disparos e morreu na hora, ainda na via pública.

Os criminosos fugiram sem levar a motocicleta ou quaisquer pertences da vítima, reforçando que o caso não se tratava de latrocínio. Após a perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios.

Wesley trabalhava também como segurança, era missionário e estudante de ciências bíblicas. Ele deixa esposa e quatro filhos.

Bahia Morte Ataque Tiros Pastor

