Homem é investigado por enviar e-mails com ameaças e apologia ao nazismo a universidades na Bahia

Esther Morais
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:03
Um homem é investigado pela Polícia Federal por suspeita de enviar diversas mensagens contendo ameaças e apologia ao nazismo direcionadas a universidades federais, incluindo a Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).
Segundo a PF, o suspeito possui antecedentes por ameaças cibernéticas e mantinha em casa simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas. Os e-mails eram enviados a partir de contas criadas exclusivamente para essa finalidade e acessadas por meio de VPN (rede privada virtual), com o objetivo de dificultar a identificação do autor.
A investigação faz parte da Operação Valquíria, deflagrada na manhã desta quinta-feira (4). Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), expedidos pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras (BA).
As investigações continuam para a completa elucidação dos fatos e responsabilização do suspeito, que pode ser condenado a mais de 12 anos de prisão.