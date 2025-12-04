PERIGO

Homem é investigado por enviar e-mails com ameaças e apologia ao nazismo a universidades na Bahia

Suspeito mantinha armas falsas e objetos com símbolos extremistas em casa

Esther Morais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:03

Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

Um homem é investigado pela Polícia Federal por suspeita de enviar diversas mensagens contendo ameaças e apologia ao nazismo direcionadas a universidades federais, incluindo a Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).

Segundo a PF, o suspeito possui antecedentes por ameaças cibernéticas e mantinha em casa simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas. Os e-mails eram enviados a partir de contas criadas exclusivamente para essa finalidade e acessadas por meio de VPN (rede privada virtual), com o objetivo de dificultar a identificação do autor.

A investigação faz parte da Operação Valquíria, deflagrada na manhã desta quinta-feira (4). Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), expedidos pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras (BA).