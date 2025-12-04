Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é investigado por enviar e-mails com ameaças e apologia ao nazismo a universidades na Bahia

Suspeito mantinha armas falsas e objetos com símbolos extremistas em casa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:03

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

Um homem é investigado pela Polícia Federal por suspeita de enviar diversas mensagens contendo ameaças e apologia ao nazismo direcionadas a universidades federais, incluindo a Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob). 

Segundo a PF, o suspeito possui antecedentes por ameaças cibernéticas e mantinha em casa simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas. Os e-mails eram enviados a partir de contas criadas exclusivamente para essa finalidade e acessadas por meio de VPN (rede privada virtual), com o objetivo de dificultar a identificação do autor.

A investigação faz parte da Operação Valquíria, deflagrada na manhã desta quinta-feira (4). Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), expedidos pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras (BA).

As investigações continuam para a completa elucidação dos fatos e responsabilização do suspeito, que pode ser condenado a mais de 12 anos de prisão.

Tags:

Polícia Federal Ufob

Mais recentes

Imagem - Morte de pastor na Bahia: vingança por suspeita de denúncias teria motivado ataque a tiros

Morte de pastor na Bahia: vingança por suspeita de denúncias teria motivado ataque a tiros
Imagem - Ataque em oficina: jovem é executado durante serviço por dupla armada na Grande Salvador

Ataque em oficina: jovem é executado durante serviço por dupla armada na Grande Salvador
Imagem - Fila cheia e alta procura: conheça os fãs de Guns N’ Roses em Salvador

Fila cheia e alta procura: conheça os fãs de Guns N’ Roses em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)
01

Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (4 de dezembro) é O Cavaleiro: se você está planejando algo, este é o sinal para colocar em prática
02

Carta do Baralho Cigano desta quinta (4 de dezembro) é O Cavaleiro: se você está planejando algo, este é o sinal para colocar em prática

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
03

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor