CRIME

Dois homens são mortos a tiros em aldeia de paraíso turístico da Bahia

Homens foram mortos a tiros próximo à Aldeia Pará

Wendel de Novais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:13

Uma das vítimas do novo ataque foi identificada como Tarcisio de Oliveira Lima Crédito: Reprodução

Dois homens foram mortos a tiros na noite de terça-feira (2) perto da Aldeia Pará, região próxima a Caraíva, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O crime reacende o clima de tensão na área, que já havia registrado outro homicídio recentemente, quando um jovem foi assassinado dentro de uma loja de açaí no centro do distrito.

Uma das vítimas do novo ataque foi identificada como Tarcisio de Oliveira Lima. O segundo homem ainda não teve o nome confirmado pelas autoridades. Ambos foram encontrados sem vida na zona de mata que liga a aldeia ao acesso principal de Caraíva, local marcado pelo fluxo constante de moradores e turistas.

Jovem foi baleado na frente de uma loja de açaí 1 de 4

Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia no local e encaminharam os corpos para o Instituto Médico Legal, onde passarão por necropsia. As condições em que os corpos foram encontrados podem ajudar a esclarecer como o ataque aconteceu.

A investigação está sob responsabilidade da 3ª Delegacia Territorial de Trancoso, que tenta identificar a segunda vítima, determinar a motivação do crime e descobrir quem participou do duplo homicídio. A Polícia Civil também avalia se há relação entre este caso e ocorrências anteriores na região.