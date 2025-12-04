Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois homens são mortos a tiros em aldeia de paraíso turístico da Bahia

Homens foram mortos a tiros próximo à Aldeia Pará

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:13

Uma das vítimas do novo ataque foi identificada como Tarcisio de Oliveira Lima Crédito: Reprodução

Dois homens foram mortos a tiros na noite de terça-feira (2) perto da Aldeia Pará, região próxima a Caraíva, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O crime reacende o clima de tensão na área, que já havia registrado outro homicídio recentemente, quando um jovem foi assassinado dentro de uma loja de açaí no centro do distrito.

Uma das vítimas do novo ataque foi identificada como Tarcisio de Oliveira Lima. O segundo homem ainda não teve o nome confirmado pelas autoridades. Ambos foram encontrados sem vida na zona de mata que liga a aldeia ao acesso principal de Caraíva, local marcado pelo fluxo constante de moradores e turistas.

Jovem foi baleado na frente de uma loja de açaí

Jovem foi baleado na frente de uma loja de açaí por Reprodução
Jovem foi baleado na frente de uma loja de açaí por Reprodução
Jovem foi baleado na frente de uma loja de açaí por Reprodução
Jovem foi baleado na frente de uma loja de açaí por Reprodução
1 de 4
Jovem foi baleado na frente de uma loja de açaí por Reprodução

Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia no local e encaminharam os corpos para o Instituto Médico Legal, onde passarão por necropsia. As condições em que os corpos foram encontrados podem ajudar a esclarecer como o ataque aconteceu.

A investigação está sob responsabilidade da 3ª Delegacia Territorial de Trancoso, que tenta identificar a segunda vítima, determinar a motivação do crime e descobrir quem participou do duplo homicídio. A Polícia Civil também avalia se há relação entre este caso e ocorrências anteriores na região.

Caraíva, distrito de Porto Seguro, atrai turistas de todo o país

Caramuru Praia Caraíva por Camila Scardua/Divulgação
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
Caraíva, no sul da Bahia por Shutterstock
Caraíva é o destino perfeito para quem deseja relaxar por
Caraíva, paraíso natural em Porto Seguro, na Bahia por Divulgação
1 de 5
Caramuru Praia Caraíva por Camila Scardua/Divulgação

Leia mais

Imagem - Suspeito de monitorar pastor morto a tiros na Bahia é preso

Suspeito de monitorar pastor morto a tiros na Bahia é preso

Imagem - Ataque em oficina: jovem é executado durante serviço por dupla armada na Grande Salvador

Ataque em oficina: jovem é executado durante serviço por dupla armada na Grande Salvador

Imagem - Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador

Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador

Tags:

Ataque Tiros Homicídios

Mais recentes

Imagem - Uso de testosterona em mulheres avança sem respaldo clínico

Uso de testosterona em mulheres avança sem respaldo clínico
Imagem - 'Vou fazer um massacre aí': ameaça com teor nazista é enviada a três universidades baianas

'Vou fazer um massacre aí': ameaça com teor nazista é enviada a três universidades baianas
Imagem - Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano acerta aposta e fatura R$ 4,6 milhões na Lotomania; confira resultado
01

Baiano acerta aposta e fatura R$ 4,6 milhões na Lotomania; confira resultado

Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)
02

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

Imagem - Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida
03

Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida

Imagem - Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady
04

Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady