Ataque em oficina: jovem é executado durante serviço por dupla armada na Grande Salvador

Wendel de Novais
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:50
Um homem identificado como Ramon Rocha dos Santos, 26 anos, foi morto a tiros na manhã de quarta-feira (3) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi surpreendida enquanto trabalhava em uma oficina mecânica na Rua Belém do Pará.
Segundo testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, atiraram contra Ramon e fugiram em seguida. Ele não resistiu aos ferimentos.
Crime aconteceu dentro de oficina
A Polícia Militar foi acionada por moradores e confirmou o crime ao chegar ao local. Equipes do Departamento de Polícia Técnica fizeram a remoção do corpo e iniciaram os procedimentos periciais.
A 22ª Delegacia Territorial investiga o caso e realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do assassinato.