Ataque em oficina: jovem é executado durante serviço por dupla armada na Grande Salvador

Suspeitos fugiram após os disparos; caso segue sob investigação da 22ª DT.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:50

Crime aconteceu dentro de oficina
Crime aconteceu dentro de oficina Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Ramon Rocha dos Santos, 26 anos, foi morto a tiros na manhã de quarta-feira (3) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi surpreendida enquanto trabalhava em uma oficina mecânica na Rua Belém do Pará.

Segundo testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, atiraram contra Ramon e fugiram em seguida. Ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada por moradores e confirmou o crime ao chegar ao local. Equipes do Departamento de Polícia Técnica fizeram a remoção do corpo e iniciaram os procedimentos periciais.

A 22ª Delegacia Territorial investiga o caso e realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do assassinato.

