Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador

Crime ocorreu na tarde de terça-feira (2) na Santa Mônica

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:49

Homem foi baleado na Santa Mônica Crédito: Reprodução

Um homem foi assassinado a tiros enquanto bebia cerveja em um bar localizado na Rua Dr. Aristides de Oliveira, no bairro de Santa Mônica, em Salvador, na tarde desta terça-feira (2). A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, estava sentada no estabelecimento quando foi surpreendida pelos criminosos.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 37ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas por volta das 16h após a população relatar que um homem havia sido baleado. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima na cadeira e sem vida, com marcas de diversos disparos de arma de fogo.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Testemunhas informaram que dois homens armados entraram no bar e atiraram diversas vezes contra o morador, em plena luz do dia. Após a execução, os suspeitos fugiram. Não há informações sobre a motivação do crime.

A 3ª Delegacia de Homicídios (BTS) investiga o caso. Oitivas estão sendo realizadas e diligências foram iniciadas na tentativa de identificar e localizar os autores do ataque.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Leia mais

Imagem - Operação da PF mira suspeitos de propagar doença em animal silvestre em extinção na Bahia

Operação da PF mira suspeitos de propagar doença em animal silvestre em extinção na Bahia

Imagem - Incêndio revela esconderijo com fuzil e 110 kg de cocaína na Bahia

Incêndio revela esconderijo com fuzil e 110 kg de cocaína na Bahia

Imagem - Homem é morto e outro fica ferido em ataque a tiros durante cortejo para enterro na Bahia

Homem é morto e outro fica ferido em ataque a tiros durante cortejo para enterro na Bahia

Tags:

Crime Salvador Morte Tiros

Mais recentes

Imagem - Guns N' Roses em Salvador: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (3)

Guns N' Roses em Salvador: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (3)
Imagem - Simone traz nova turnê à Concha Acústica no próximo final de semana

Simone traz nova turnê à Concha Acústica no próximo final de semana
Imagem - VLT de Salvador começa a operar com passageiros em 2026

VLT de Salvador começa a operar com passageiros em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
01

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
02

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas