CRIME

Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador

Crime ocorreu na tarde de terça-feira (2) na Santa Mônica

Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:49

Homem foi baleado na Santa Mônica Crédito: Reprodução

Um homem foi assassinado a tiros enquanto bebia cerveja em um bar localizado na Rua Dr. Aristides de Oliveira, no bairro de Santa Mônica, em Salvador, na tarde desta terça-feira (2). A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, estava sentada no estabelecimento quando foi surpreendida pelos criminosos.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 37ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas por volta das 16h após a população relatar que um homem havia sido baleado. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima na cadeira e sem vida, com marcas de diversos disparos de arma de fogo.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Testemunhas informaram que dois homens armados entraram no bar e atiraram diversas vezes contra o morador, em plena luz do dia. Após a execução, os suspeitos fugiram. Não há informações sobre a motivação do crime.

A 3ª Delegacia de Homicídios (BTS) investiga o caso. Oitivas estão sendo realizadas e diligências foram iniciadas na tentativa de identificar e localizar os autores do ataque.