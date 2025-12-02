Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Banda americana se apresenta na capital no dia 15 de abril de 2026, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:45

Imagem Edicase Brasil
Guns N’ Roses vai fazer nove shows no Brasil Crédito: Shutterstock

A partir desta terça-feira (2), os fãs soteropolitanos de Guns N’Roses já podem adquirir os ingressos para a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things". O grupo encabeçado por Axl Rose também vai passar por Salvador e mais oito cidades brasileiras em 2026.

Em Salvador, o show vai contar com oito setores distintos: Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores dos ingressos variam entre R$285 e R$1,5 mil

Guns N’ Roses

Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock
O Guns N’ Roses já se apresentou 5 vezes no Rock In Rio por
Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anuncia shows no Brasil por Shutterstock
Guns N' Roses por Divulgação
O músico Axl Rose deixando o palco em show do Guns N' Roses na Argentina após jogar seu microfone no chão por Reprodução
O músico Axl Rose chutando a bateria em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
Os músicos Axl Rose e Slash em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
1 de 7
Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock

Os ingressos para o show estarão disponíveis para pré-venda através da Bilheteria Digital, a partir desta terça-feira (2) exclusivamente para os fã clubes e, no dia 3 de dezembro, a partir das 10h, para o público em geral. Os ingressos também estarão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia. Em Salvador, os ingressos são vendidos a partir de R$ 285. Veja os valores abaixo:

Porto Alegre (RS) — local a definir, 1º de abril: valores ainda não foram divulgados

São José do Rio Preto (SP) — Centro Regional de Eventos, 7 de abril: a partir de R$ 450 (pista)

Rio de Janeiro (RJ) — Engenhão, 10 de abril: a partir de R$ 385 (pista)

Cariacica (ES) — Estádio Estadual Kleber José de Andrade, 12 de abril: a partir de R$ 395 (cadeiras A/B e C/D)

Salvador (BA) — Arena Fonte Nova, 15 de abril: a partir de R$ 285 (cadeira superior)

Fortaleza (CE) — Arena Castelão, 18 de abril: a partir de R$ 295 (arquibancada superior)

São Luís (MA) — Estádio Governador João Castelo, 21 de abril: a partir de R$ 365 (setores 2, 3, 5 e 6)

Belém (PA) — Estádio Olímpico do Pará, 25 de abril: a partir de R$ 255 (arquibancadas A e B)

A banda americana, formada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, vai trazer um repertório repleto de hinos atemporais — como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ e ‘November Rain’.

Além de Salvador, o grupo passará por São Paulo, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém.

A produção do show na Bahia é da Salvador Produções e NA Entretenimento, e a realização da turnê é feita pela Mercury Concerts.

Leia mais

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Tags:

Show Guns n’ Roses Arena Fonte Nova

Mais recentes

Imagem - Com Ivete Sangalo, Osba realiza concerto beneficente em prol do Martagão Gesteira neste mês

Com Ivete Sangalo, Osba realiza concerto beneficente em prol do Martagão Gesteira neste mês
Imagem - De graça! Pelourinho recebe Nelson Rufino, Teresa Cristina e mais atrações no Dia Nacional do Samba

De graça! Pelourinho recebe Nelson Rufino, Teresa Cristina e mais atrações no Dia Nacional do Samba
Imagem - Três líderes do Comando Vermelho são presos em operação na Bahia

Três líderes do Comando Vermelho são presos em operação na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
01

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (2 de dezembro) é O Trevo: tempo de sorte e oportunidades
02

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (2 de dezembro) é O Trevo: tempo de sorte e oportunidades

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas
04

Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas