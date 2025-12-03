SAÚDE

Maternidade da Ufba oferece cerca de 900 vagas para exames, consultas e outros procedimentos

Procedimentos serão realizados no dia 13 de dezembro, na última edição de 2025 do Dia “E” Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas

Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:12

Maternidade Climério de Oliveria (MCO) Crédito: Divulgação

A Maternidade Climério de Oliveria (MCO), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), começa, iniciou, nesta quarta-feira (3), o agendamento de quase 900 vagas para consultas médicas e multiprofissionais, exames de imagem e laboratoriais. Os procedimentos serão realizados no dia 13 de dezembro, na última edição de 2025 do Dia “E” Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas.

No dia da ação, serão atendidas apenas as pessoas agendadas, garantindo que pacientes que aguardam há certo tempo por atendimento de saúde especializado possam ter acesso ao cuidado necessário. Serão ofertados:

Ultrassonografia (todas as modalidades);

Mamografia;

Eletrocardiograma;

Consultas Médicas (Mastologia + Planejamento Reprodutivo + Ginecologia + Clínica);

Preventivos (Enfermagem);

PEATE (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, exame eletrofisiológico não invasivo que avalia a atividade elétrica do sistema auditivo);

TAN-Teste (Triagem Auditiva Neonatal, popularmente conhecida como “teste da orelhinha”);

Consultas UMULTI (Fisioterapia + Psicologia + Serviço Social);

Laboratório.

Como agendar

Para marcação de exames de laboratório: presencialmente no setor de marcação do laboratório; mamografia: presencial ou por telefone (71) 3283-9306 e demais consultas e exames: presencial ou por telefone (71) 3283-9269/9300. As marcações são de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os documentos necessários são: guia ou solicitação do exame, consulta ou procedimento; CPF; comprovante de residência; cartão SUS; e telefone para contato.