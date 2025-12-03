Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maternidade da Ufba oferece cerca de 900 vagas para exames, consultas e outros procedimentos

Procedimentos serão realizados no dia 13 de dezembro, na última edição de 2025 do Dia “E” Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:12

Maternidade Climério de Oliveria (MCO)
Maternidade Climério de Oliveria (MCO) Crédito: Divulgação

A Maternidade Climério de Oliveria (MCO), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), começa, iniciou, nesta quarta-feira (3), o agendamento de quase 900 vagas para consultas médicas e multiprofissionais, exames de imagem e laboratoriais. Os procedimentos serão realizados no dia 13 de dezembro, na última edição de 2025 do Dia “E” Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas.

No dia da ação, serão atendidas apenas as pessoas agendadas, garantindo que pacientes que aguardam há certo tempo por atendimento de saúde especializado possam ter acesso ao cuidado necessário. Serão ofertados:

Ultrassonografia (todas as modalidades);

Mamografia;

Eletrocardiograma;

Consultas Médicas (Mastologia + Planejamento Reprodutivo + Ginecologia + Clínica);

Preventivos (Enfermagem);

PEATE (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, exame eletrofisiológico não invasivo que avalia a atividade elétrica do sistema auditivo);

TAN-Teste (Triagem Auditiva Neonatal, popularmente conhecida como “teste da orelhinha”);

Consultas UMULTI (Fisioterapia + Psicologia + Serviço Social);

Laboratório.

Leia mais

Imagem - Centro Histórico terá mudanças no trânsito para a festa de Santa Bárbara nesta quinta (4); veja

Centro Histórico terá mudanças no trânsito para a festa de Santa Bárbara nesta quinta (4); veja

Imagem - Táxis de Salvador terão cobrança em Bandeira 2 durante todo o mês de dezembro; entenda

Táxis de Salvador terão cobrança em Bandeira 2 durante todo o mês de dezembro; entenda

Imagem - Famílias de pessoa com autismo têm direito de comprar carro com até 30% de desconto; veja o passo a passo

Famílias de pessoa com autismo têm direito de comprar carro com até 30% de desconto; veja o passo a passo

Como agendar

Para marcação de exames de laboratório: presencialmente no setor de marcação do laboratório; mamografia: presencial ou por telefone (71) 3283-9306 e demais consultas e exames: presencial ou por telefone (71) 3283-9269/9300. As marcações são de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os documentos necessários são: guia ou solicitação do exame, consulta ou procedimento; CPF; comprovante de residência; cartão SUS; e telefone para contato.

A iniciativa nacional é capitaneada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde e coordena ações nos 45 hospitais universitários federais da Rede, em todas as regiões do Brasil. O objetivo central é reduzir as filas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

Tags:

Salvador Ufba Maternidade Saúde

Mais recentes

Imagem - Guns N' Roses em Salvador: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (3)

Guns N' Roses em Salvador: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (3)
Imagem - Simone traz nova turnê à Concha Acústica no próximo final de semana

Simone traz nova turnê à Concha Acústica no próximo final de semana
Imagem - VLT de Salvador começa a operar com passageiros em 2026

VLT de Salvador começa a operar com passageiros em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
01

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
02

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas