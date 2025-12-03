Acesse sua conta
Simone traz nova turnê à Concha Acústica no próximo final de semana

Show acontece no próximo domingo (7), às 19h

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:46

Simone
Simone Crédito: Reprodução

A cantora Simone apresenta ao público de Salvador a turnê que leva o seu nome no título no próximo domingo (7), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande.

Reconhecida como uma das vozes mais importantes da Música Popular Brasileira, o show marca a homenagem que ela recebe no 23º Festival de Música da Rádio Educadora FM. Os ingressos estão à venda no Sympla.

O novo roteiro da turnê “Simone” reúne músicas imortalizadas na voz da cantora, incluindo sucessos que marcam diferentes fases de sua trajetória. Estão no repertório atual canções como “Coisa Feita” (João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio), “Para Lennon e McCartney” (Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant), “Encontros e Despedidas” (Milton Nascimento e Fernando Brant).

A cantora, compositora e instrumentista Ana Costa assina a direção artística do show e se junta à banda, tocando violão e cavaquinho. A direção geral é da própria Simone. A banda responsável pelos novos arranjos é formada por Ana Costa no violão e cavaquinho, Filipe Coimbra na guitarra, Fábio Sá no baixo, Chico Lira nos teclados, Vitor Cabral na bateria e André Siqueira na percussão.

A direção artística é de Ana Costa, com direção visual de Adriana Jorge. O cenário foi criado por Zé Carratu, e o projeto de luz, assim como a iluminação, ficaram a cargo de Julien Katona. A direção geral é de Simone Bittencourt de Oliveira.

Tags:

Bahia Salvador Shows na Concha Simone

