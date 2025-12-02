Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas

Só mãe e uma prima participaram da despedida do jovem de 19 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:12

'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa
'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa Crédito: Reprodução

O corpo de Gerson de Melo Machado, 19 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (1º) no Cemitério do Cristo, em João Pessoa, com a presença apenas da mãe, Maria da Penha Machado, e de uma prima.

A mãe, que perdeu o poder familiar há mais de dez anos devido ao próprio quadro de esquizofrenia, precisou reconhecer o filho no IML antes do enterro, segundo reportagem de O Globo. O funeral rápido refletiu a trajetória marcada por abandono, sucessivas falhas na rede de proteção e transtorno mental não tratado.

Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho

Vaqueirinho na infância por Reprodução
Vaqueirinho na juventude por Reprodução
Vaqueirinho na juventude por Reprodução
Vaqueirinho com a conselheira por Reprodução
'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa por Reprodução
'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa por Reprodução
1 de 6
Vaqueirinho na infância por Reprodução

Histórico de abandono, doença mental e vulnerabilidade

Gerson, conhecido como “Vaqueirinho”, foi afastado da família ainda criança. A mãe perdeu a guarda de todos os filhos, e o nome dela chegou a ser retirado da certidão de nascimento dele para facilitar uma possível adoção, que nunca ocorreu. Enquanto os irmãos foram adotados, ele permaneceu em instituições de acolhimento, sempre rejeitado por causa dos sintomas psiquiátricos.

A conselheira tutelar Verônica Oliveira, que o acompanhou por anos, relata que ele fugia com frequência dos abrigos e buscava a mãe, também doente, acreditando que ela poderia recebê-lo. Aos 12 anos, foi encontrado sozinho à beira de uma rodovia, após outra fuga. Avaliações da época já indicavam comportamentos psicóticos, dificuldade de vínculo e desorganização, embora o diagnóstico formal de esquizofrenia tenha vindo somente mais tarde.

Sem tratamento contínuo, Gerson passou longos períodos nas ruas. Dormia em praças, pedia comida e buscava ser detido para ter abrigo e segurança. A prima Ícara Menezes afirma que ele “tinha medo das pessoas darem nele” e via o presídio, onde conhecia o diretor, como um local onde se sentia protegido. Em várias ocasiões, atirou pedras em viaturas para ser preso.

“Sempre procurou a mãe dele querendo amor, querendo carinho, querendo atenção. Ele nunca foi um menino para assaltar ninguém para usar droga. Ele sempre foi uma pessoa que tinha problemas psicológicos e os outros se aproveitavam”, disse a prima ao G1.

Ele também se envolveu em pequenos furtos motivados pela fome e, em momentos de delírio, demonstrava obsessão por animais. Chegou a entrar no trem de pouso de um avião tentando viajar clandestinamente para a África, onde dizia que seria domador de leões. Em outra ocasião, só aceitou ir para o acolhimento institucional levando um cachorro que encontrou na rua. 

Leia mais

Imagem - Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa

Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa

Imagem - Vaqueirinho de Mangabeira: quem era o jovem morto após invadir jaula de leoa

Vaqueirinho de Mangabeira: quem era o jovem morto após invadir jaula de leoa

“Ele tinha falas desde muito pequeno de que ia para a África, para um safári, porque ele ia domar os leões”, relembra a conselheira Verônica, também falando ao G1.

A Justiça registrou que ele não compreendia plenamente seus atos. Em um processo por dano ao patrimônio aos 18 anos, foi considerado inimputável e teve determinada internação em instituição de longa permanência, pois o tratamento ambulatorial foi considerado insuficiente. O prontuário dele no Conselho Tutelar ultrapassa 200 páginas, com registros de tentativas de atendimento interrompidas pela falta de estrutura e por sua instabilidade.

Dois dias antes de morrer, ele voltou ao Conselho Tutelar pedindo documentos para tirar carteira de trabalho, alternando momentos de lucidez e de desorganização.

Vídeo mostra momento em que homem entra em jaula de leoa, é atacado e morre, em zoológico de João Pessoa

Leoa estava deitada no momento em que o homem escalou estrutura da jaula por Reprodução
Leoa vê que o homem entrou em jaula e se levanta  por Reprodução
Ele conseguiu acessar a jaula depois de escalar um muro de mais de 6 metros por Reprodução
O homem continua descendo, até que animal percebe e se aproxima por Reprodução
Homem entra em jaula até que é puxado pelo animal por Reprodução
Homem entra em jaula até que é puxado pelo animal por Reprodução/Redes sociais
1 de 6
Leoa estava deitada no momento em que o homem escalou estrutura da jaula por Reprodução

Como foi o ataque no zoológico

Gerson morreu no domingo (30) após entrar no recinto dos leões no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa. Segundo a prefeitura, ele escalou uma parede de mais de seis metros, passou pelas grades de segurança e usou uma árvore para acessar a área dos animais sem ser visto. Ao entrar no local, foi imediatamente atacado pela leoa Leona. O laudo inicial indica mordidas no pescoço e choque hemorrágico.

Imagens gravadas por visitantes mostram o momento em que ele acessa o espaço e sofre o ataque. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica foram acionados. O parque foi fechado e ainda não há previsão de reabertura.

A prefeitura afirma que abriu apuração sobre o episódio e que o local segue normas técnicas de segurança. O Ministério Público da Paraíba investiga a conduta dos órgãos municipais e do parque. A direção informou que a leoa não será sacrificada e está sob cuidados.

A família conta que o zoológico fazia parte das fantasias recorrentes do jovem. “A Bica fazia ele sonhar com a África. Era o leão mais próximo pra ele domar”, disse a prima Ícara.

Tags:

Vaqueirinho

Mais recentes

Imagem - Servidor usou arma com registro CAC para matar colegas de trabalho após afastamento

Servidor usou arma com registro CAC para matar colegas de trabalho após afastamento
Imagem - Novo ciclone chega ao Brasil com temporais e rajadas de vento; veja previsão por região

Novo ciclone chega ao Brasil com temporais e rajadas de vento; veja previsão por região
Imagem - Homem mata companheira e quatro filhos em incêndio criminoso

Homem mata companheira e quatro filhos em incêndio criminoso

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia
01

Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
02

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
03

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
04

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda