Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vaqueirinho de Mangabeira: quem era o jovem morto após invadir jaula de leoa

O rapaz conhecido como 'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso 10 vezes, segundo a Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, e saiu da prisão  na última sexta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Esther Morais

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 19:02

'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa
'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa Crédito: Reprodução

O rapaz que morreu após invadir a jaula de uma leoa na manhã deste domingo (30), no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, na Paraíba, já havia sido preso dez vezes. O rapaz, conhecido como 'Vaqueirinho de Mangabeira', tinha 19 anos e foi liberado da prisão na última sexta-feira (28). 

Vaqueirinho acumulava passagens pela polícia desde a adolescência. A informação foi confirmada à CNN Brasil pela prefeitura.

Vídeo mostra momento em que homem entra em jaula de leoa, é atacado e morre, em zoológico de João Pessoa

Leoa estava deitada no momento em que o homem escalou estrutura da jaula por Reprodução
Leoa vê que o homem entrou em jaula e se levanta  por Reprodução
Ele conseguiu acessar a jaula depois de escalar um muro de mais de 6 metros por Reprodução
O homem continua descendo, até que animal percebe e se aproxima por Reprodução
Homem entra em jaula até que é puxado pelo animal por Reprodução
Homem entra em jaula até que é puxado pelo animal por Reprodução/Redes sociais
1 de 6
Leoa estava deitada no momento em que o homem escalou estrutura da jaula por Reprodução

O homem escalou uma parede de mais de 6 metros, ultrapassou as grades de segurança e usou uma árvore para entrar no recinto da leoa. Ele morreu em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem desce por uma árvore para chegar até a área da leoa. Ele conseguiu acessar a jaula depois de escalar um muro de mais de 6 metros, ultrapassar as grades de proteção e usar uma árvore como apoio.

'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa
'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa Crédito: Reprodução

Mesmo alertado pelas pessoas que testemunhavam a cena, o homem continua descendo, até que é puxado pelo animal. O homem tenta ainda correr, mas é perseguido pela leoa.

A identidade da vítima ainda não foi informada. Segundo a TV Cabo Branco, ele tinha transtornos mentais.

A Prefeitura de João Pessoa detalhou, em nota, que o homem entrou rapidamente na área restrita antes de ser atacado pela leoa. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica (IPC) foram acionados e permaneceram no local para realizar os procedimentos iniciais.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Jovem morto após invadir jaula de leoa já havia sido preso 10 vezes

Vídeo mostra homem invadir jaula e ser atacado por leoa em zoológico; ele morreu na hora

Homem invade jaula e é morto por leoa em zoológico

O parque foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas seguem suspensas sem previsão de retorno. No momento da invasão, o equipamento estava aberto ao público e recebia visitantes.

Em nota, a prefeitura afirmou que abriu uma apuração interna sobre o caso, manifestou solidariedade à família da vítima e reiterou que o Parque da Bica segue normas técnicas e de segurança para funcionamento.

Mais recentes

Imagem - Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado

Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado
Imagem - Vídeo mostra homem invadir jaula e ser atacado por leoa em zoológico; ele morreu na hora

Vídeo mostra homem invadir jaula e ser atacado por leoa em zoológico; ele morreu na hora
Imagem - Homem invade jaula e é morto por leoa em zoológico

Homem invade jaula e é morto por leoa em zoológico

MAIS LIDAS

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
01

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor

Imagem - Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista
02

Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista

Imagem - Quem é Daniel Zezza, fotógrafo e homem trans que ficou noivo da deputada federal Erika Hilton
03

Quem é Daniel Zezza, fotógrafo e homem trans que ficou noivo da deputada federal Erika Hilton

Imagem - Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade
04

Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade