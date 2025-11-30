ATAQUE DE LEOA

Vaqueirinho de Mangabeira: quem era o jovem morto após invadir jaula de leoa

O rapaz conhecido como 'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso 10 vezes, segundo a Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, e saiu da prisão na última sexta-feira (28)



Esther Morais

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 19:02

'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa Crédito: Reprodução

O rapaz que morreu após invadir a jaula de uma leoa na manhã deste domingo (30), no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, na Paraíba, já havia sido preso dez vezes. O rapaz, conhecido como 'Vaqueirinho de Mangabeira', tinha 19 anos e foi liberado da prisão na última sexta-feira (28).

Vaqueirinho acumulava passagens pela polícia desde a adolescência. A informação foi confirmada à CNN Brasil pela prefeitura.

Vídeo mostra momento em que homem entra em jaula de leoa, é atacado e morre, em zoológico de João Pessoa 1 de 6

O homem escalou uma parede de mais de 6 metros, ultrapassou as grades de segurança e usou uma árvore para entrar no recinto da leoa. Ele morreu em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem desce por uma árvore para chegar até a área da leoa. Ele conseguiu acessar a jaula depois de escalar um muro de mais de 6 metros, ultrapassar as grades de proteção e usar uma árvore como apoio.

'Vaqueirinho de Mangabeira' já havia sido preso antes de morrer atacado por leoa Crédito: Reprodução

Mesmo alertado pelas pessoas que testemunhavam a cena, o homem continua descendo, até que é puxado pelo animal. O homem tenta ainda correr, mas é perseguido pela leoa.

A identidade da vítima ainda não foi informada. Segundo a TV Cabo Branco, ele tinha transtornos mentais.

A Prefeitura de João Pessoa detalhou, em nota, que o homem entrou rapidamente na área restrita antes de ser atacado pela leoa. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica (IPC) foram acionados e permaneceram no local para realizar os procedimentos iniciais.

O parque foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas seguem suspensas sem previsão de retorno. No momento da invasão, o equipamento estava aberto ao público e recebia visitantes.