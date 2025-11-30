Acesse sua conta
Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado

Tainara Souza Santos está internada na UTI em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 17:44

Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado Crédito: Reprodução

Uma mulher de 30 anos perdeu as duas pernas após ter sido arrastada presa a carro na Marginal Tietê, na altura da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desse sábado (29).

Tainara Souza Santos foi socorrida por pessoas que passavam no local, que perceberam que se tratava de uma mulher presa do lado de fora do porta-malas de um carro preto. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada

Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução
Tainara Souza Santos segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sem risco de morte por Reprodução
Tainara Souza Santos teve as duas pernas amputadas; Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de feminicídio por Reprodução
O suspeito seria Douglas Alves Da Silva; ele já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue foragido e diligências estão em andamento para localizá-lo. por Reprodução
Amigos de Tainara Souza Santos pedem orações e clamam por Justiça por Reprodução
1 de 5
Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução

De acordo com os advogados da família, Fabio Costa e Wilson Zaska, quem dirigia o veículo era o ex da jovem, que a perseguia há tempos. O irmão de Tainara, Luan, informou ao portal Metrópoles que os dois eram ex-ficantes e nunca tiveram nada sério. O suspeito seria Douglas Alves Da Silva.

LEIA SOBRE FEMINÍCIO

Homem é condenado por feminicídio de esteticista em Salvador nove anos após o crime

"Caso Eloá": produtoras comentam o crime sob ótica do feminicídio culpabilização da vítima

Condenado por estuprar enteada recebe nova pena de 29 anos por tentativa de feminicídio

Homem é condenado a 12 anos de prisão e a pagar R$ 70 mil de dano moral por feminicídio

Bahia é o terceiro estado do país com mais casos de feminicídios

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

