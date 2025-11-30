ATROPELADA

Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado

Tainara Souza Santos está internada na UTI em São Paulo

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 17:44

Uma mulher de 30 anos perdeu as duas pernas após ter sido arrastada presa a carro na Marginal Tietê, na altura da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desse sábado (29).

Tainara Souza Santos foi socorrida por pessoas que passavam no local, que perceberam que se tratava de uma mulher presa do lado de fora do porta-malas de um carro preto. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

De acordo com os advogados da família, Fabio Costa e Wilson Zaska, quem dirigia o veículo era o ex da jovem, que a perseguia há tempos. O irmão de Tainara, Luan, informou ao portal Metrópoles que os dois eram ex-ficantes e nunca tiveram nada sério. O suspeito seria Douglas Alves Da Silva.