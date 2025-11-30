ASTROLOGIA

3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades (entre 1º e 7 de dezembro)

A energia da semana reforça autenticidade, coragem e decisões que liberam caminhos

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 05:00

Entre os dias 1 e 7 de dezembro, a vida se abre de formas inesperadas para três signos. A semana destaca coragem, autenticidade e escolhas que libertam. É um período em que as oportunidades parecem fluir com naturalidade, como se tudo finalmente começasse a se alinhar. Quem se permite viver a própria verdade atrai exatamente aquilo que busca: sorte, abundância e caminhos claros. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

Você entra na semana com uma força emocional que te ajuda a enxergar o que realmente quer para o seu futuro. Ao se conectar com seus desejos mais profundos, você encontra segurança para tomar decisões importantes. O período favorece liberdade, expansão e escolhas guiadas pela sua verdade, e isso naturalmente atrai sorte, oportunidades e movimento.

Dica cósmica: Escute seus sentimentos antes de agir; eles revelam o próximo passo.

Gêmeos:

Seu poder de atração está elevado. A semana abre portas, traz boas notícias e facilita conexões que ampliam sua vida. Você entende com clareza o que realmente te faz bem e recebe chances que combinam com essa nova visão. É um período de expansão, liberdade e escolhas ousadas. Quanto mais você abraça o novo, mais a sorte trabalha a seu favor.

Dica cósmica: Diga “sim” ao que inspira, este é o caminho da sua abundância.

Libra:

A vida pede escolhas que refletem quem você realmente é. A semana traz clareza emocional e a sensação de que não dá mais para viver de acordo com expectativas externas. Ao se colocar em primeiro lugar, você ativa um ciclo de sorte, confiança e decisões que iluminam novos caminhos. A energia do período te empurra para uma vida mais autêntica, e isso transforma tudo.

Dica cósmica: Priorize o que te energiza; isso atrai as oportunidades certas.