Por que perdoar os inimigos é um dos fatores de prevenção do câncer, segundo especialistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07:00
A ideia de que o perdão tem impacto no tratamento e prevenção do câncer pode soar incomum, mas faz parte das reflexões do oncologista clínico Alfredo Cardoso, que pesquisa fatores de risco da doença.
Ele explica que a saúde é profundamente moldada por cinco pilares: atividade física, sono, alimentação, controle do estresse e vínculos familiares.
Câncer: sintomas e tratamentos
Todos são capazes tanto de reduzir o risco de desenvolver câncer quanto de ajudar quem já enfrenta o diagnóstico.
O estresse crônico, muitas vezes associado a problemas em relacionamentos interpessoais, leva à liberação de hormônios como cortisol e catecolaminas.
Níveis elevados desses hormônios podem suprimir a função do sistema imunológico, reduzindo a capacidade do corpo de identificar e destruir células anormais.
O resultado é um risco maior de desenvolvimento ou progressão do câncer.
Seguindo essa lógica, guardar mágoas alimenta o estresse e outras emoções negativas que também afetam o corpo.
Por isso, o oncologista Alfredo Cardoso afirma ser preciso “conversar com os pacientes sobre esses aspectos, que são muito importantes tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer” disse ele em entrevista à TV Gazeta.
“O perdão é importante, principalmente para evitar mágoas e ressentimentos”, finalizou.
O médico ressalta que cuidar dos cinco pilares é essencial não só para prevenir o câncer, mas também outras doenças crônicas.
A atividade física, por exemplo, fortalece o sistema imunológico e ajuda a regular os hormônios ligados ao metabolismo.
Diretrizes da American Cancer Society mostram que os exercícios ainda melhoram o controle de peso, fator essencial na prevenção de diversos tipos de câncer.
Já a alimentação influencia a saúde celular. Não é à toa que o World Cancer Research Fund aponta que dietas ricas em fibras, frutas e gorduras boas reduzem o risco de vários tumores.
O relatório, baseado em centenas de estudos, também alerta sobre carnes processadas e ultraprocessados.
Segundo especialistas, a qualidade do sono também não pode ser ignorada, pois está ligada ao bom funcionamento do sistema imunológico, à regulação hormonal e à prevenção de doenças que podem levar ao câncer.