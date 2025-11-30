SAÚDE

Por que perdoar os inimigos é um dos fatores de prevenção do câncer, segundo especialistas

Especialista elenca os cinco pilares primordiais no cuidado com a saúde, entre elas a redução do estresse crônico

30 de novembro de 2025

Entenda como relações interpessoais podem afetar diretamente o desenvolvimento de doenças Crédito: Freepik

A ideia de que o perdão tem impacto no tratamento e prevenção do câncer pode soar incomum, mas faz parte das reflexões do oncologista clínico Alfredo Cardoso, que pesquisa fatores de risco da doença.

Ele explica que a saúde é profundamente moldada por cinco pilares: atividade física, sono, alimentação, controle do estresse e vínculos familiares.

Todos são capazes tanto de reduzir o risco de desenvolver câncer quanto de ajudar quem já enfrenta o diagnóstico.

Manejo do estresse

O estresse crônico, muitas vezes associado a problemas em relacionamentos interpessoais, leva à liberação de hormônios como cortisol e catecolaminas.

Níveis elevados desses hormônios podem suprimir a função do sistema imunológico, reduzindo a capacidade do corpo de identificar e destruir células anormais.

O resultado é um risco maior de desenvolvimento ou progressão do câncer.

Perdoar pode ser benéfico para a saúde

Seguindo essa lógica, guardar mágoas alimenta o estresse e outras emoções negativas que também afetam o corpo.

Por isso, o oncologista Alfredo Cardoso afirma ser preciso “conversar com os pacientes sobre esses aspectos, que são muito importantes tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer” disse ele em entrevista à TV Gazeta.

“O perdão é importante, principalmente para evitar mágoas e ressentimentos”, finalizou.

Exercício físico também é crucial

O médico ressalta que cuidar dos cinco pilares é essencial não só para prevenir o câncer, mas também outras doenças crônicas.

A atividade física, por exemplo, fortalece o sistema imunológico e ajuda a regular os hormônios ligados ao metabolismo.

Diretrizes da American Cancer Society mostram que os exercícios ainda melhoram o controle de peso, fator essencial na prevenção de diversos tipos de câncer.

Papel da alimentação e do sono

Já a alimentação influencia a saúde celular. Não é à toa que o World Cancer Research Fund aponta que dietas ricas em fibras, frutas e gorduras boas reduzem o risco de vários tumores.

O relatório, baseado em centenas de estudos, também alerta sobre carnes processadas e ultraprocessados.