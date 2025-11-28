Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Opinião: Bahia quebra o ciclo da sobrevivência com duas Libertadores seguidas, mas não pode parar por aqui

O que antes parecia excepcional, hoje começa a ganhar contornos de normalidade. E isso evidencia uma mudança de patamar

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:15

Tricolor está confirmado na Libertadores de 2026
Tricolor está confirmado na Libertadores de 2026 Crédito: Conmebol/Divulgação

A classificação do Bahia para a Libertadores pelo segundo ano seguido representa uma virada histórica e simbólica para um clube que, até pouco tempo atrás, vivia entre campanhas irregulares e brigas contra o rebaixamento no Brasileirão. Depois de voltar ao torneio continental em 2025 pela primeira vez em 35 anos e garantir novamente a vaga para 2026, o Esquadrão rompe um ciclo antigo de instabilidade e assume um lugar entre os projetos esportivos mais ambiciosos do país.

Esse avanço não é fruto do acaso. A transformação em SAF colocou o clube em outra dinâmica de gestão, investimento e planejamento através do Grupo City. Com estrutura profissionalizada, maior capacidade financeira e departamentos fortalecidos, o tricolor deixou de operar no modo emergencial que caracterizou boa parte de sua história recente. A SAF permitiu ao clube integrar tecnologia, análise de desempenho, gestão financeira mais rígida e metas esportivas claras. Com isso, os resultados começam a aparecer na tabela. Classificar-se duas vezes seguidas para a Libertadores, competição em que o Bahia tinha participações esporádicas (1960, 1964 e 1989), mostra que o projeto atual é capaz de sustentar desempenho e não apenas entregar resultados ocasionais.

Momentos do Bahia na Copa Libertadores da América

Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
1 de 10
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O impacto simbólico desse feito é enorme. Torcedores que cresceram vendo o Bahia lutar para permanecer na Série A agora assistem a um time que disputa espaço entre os melhores do Brasil e volta a ocupar posição de protagonismo. O que antes parecia excepcional, hoje começa a ganhar contornos de normalidade. E isso evidencia uma mudança de patamar: competir no topo deixa de ser sonho e passa a ser expectativa plausível.

Isso não significa, claro, que o Bahia já esteja no mesmo nível esportivo e financeiro dos maiores clubes do país, mas aponta para um caminho que muitos times tradicionais levam muito tempo para construir. A regularidade em competições internacionais costuma atrair mais receitas, aumenta a capacidade de contratar jogadores decisivos como Everton Ribeiro, fortalece a marca e amplia a visibilidade do clube. A SAF, por sua vez, cria um ambiente em que o planejamento de longo prazo não é só discurso, mas sim uma ferramenta central.

No fim das contas, o Bahia vive um momento raro: um clube de grande torcida, mas por anos travado por limitações e gestões irresponsáveis, finalmente opera com algo proporcional ao seu tamanho. E quando um clube desse porte alia organização, investimento e resultados, o horizonte muda. A classificação para a Libertadores pelo segundo ano seguido não é apenas premiação esportiva, é o símbolo de uma nova identidade. Uma indicação clara de que o clube deixou de pensar apenas em sobreviver.

É justamente por estar vivendo esse novo momento que o Bahia não pode se acomodar: precisa seguir evoluindo, fortalecendo o elenco e consolidando seu projeto para, enfim, transformar essas classificações em disputas reais por títulos.

Tags:

Bahia Futebol Serie A Libertadores

Mais recentes

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
Imagem - Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas

Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas
Imagem - Salão de Los Angeles revela novidades para o Brasil; veja os carros

Salão de Los Angeles revela novidades para o Brasil; veja os carros

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
01

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas
02

Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
03

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete
04

Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete