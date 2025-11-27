PAULA THEOTONIO

Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:00

O Santuário do Senhor do Bonfim, um dos mais importantes símbolos religiosos e culturais de Salvador (BA) e do Brasil, acaba de lançar dois vinhos temáticos e exclusivos. Elaborados em parceria com a Vinícola Sertania, de Morro do Chapéu (BA), ambos os rótulos serão comercializados exclusivamente na loja oficial da entidade, ao lado da Basílica.

"Este lançamento representa uma nova forma de compartilhar a devoção e a cultura que emanam do nosso Santuário. É uma honra poder oferecer aos fiéis e ao público em geral um produto que carrega em si a história, a fé e a identidade baiana", destaca o presidente da Irmandade do Senhor do Bonfim, Marcelo Sacramento.

Colina Sagrada (R$ 75) é um vinho tinto de mesa suave elaborado com a uva bordô. De acordo com o representante da Sertania, Ary Cyrne, a bebida é leve, franca e direcionada “a servir de ponte entre o mundo dos vinhos e o amor pela cultura e fé baianas”.

Já Gonçalo do Amarante (R$ 150) é um vinho tinto fino e seco da uva merlot. “Exuberante, com uma expressão mais elaborada e cheia de segredos, destinado a um público que aprecia a complexidade dos vinhos de gama alta", conclui Ary.

A identidade visual foi assinada pela agência baiana Toca Comunicação, que buscou comunicar a representatividade histórica e religiosa da Basílica. “Levamos para o rótulo os principais signos e significados que estão na vida e no imaginário das pessoas, ao pensar na Colina Sagrada. O resultado foi uma identidade visual que traduz de forma imediata essa conexão com a cultura e fé baianas", diz Camilla Oliveira, diretora da agência.

Vinhos, ostras e música no Carmo

O Santo Antônio Além do Carmo recebe, na sexta-feira (28), a 3ª edição do D.A.Y. Sessions — projeto que reúne Decanter, Allê Varanda Bar e Yolo Coffee Bar em uma experiência única na esquina mais charmosa do bairro.

Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas Crédito: Reprodução

Das 17h às 23h, o público poderá degustar rótulos selecionados da importadora Decanter, servidos em taça ou garrafa. As opções de bebidas poderão ser harmonizadas com Ostras Gigas de Santa Catarina e Sanduíches de Camarão Crocante, preparados pelo chef Raphael Sepulveda (Yolo) em parceria com a Villa Camarão. A música é por conta do DJ Santz, com um set que mistura o melhor da música nacional e internacional.