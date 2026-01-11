AUTOS

Novo SUV elétrico da Volvo promete autonomia superior a 800 km

Veja também que o mercado premium cresceu ano passado no Brasil e conheça as marcas mais vendidas na Bahia

Antônio Meira Jr.

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 17:00

A Volvo revelou a primeira imagem do EX60, um SUV elétrico com tração integral que roda 810 km com uma carga Crédito: Divulgação

A Volvo Cars confirmou que fará no próximo dia 21 a apresentação do EX60, veículo inédito que tem porte similar ao do XC60 - modelo híbrido.

“O EX60 foi projetado para revolucionar o mercado. Com nossa nova arquitetura para veículos elétricos, abordamos diretamente as principais preocupações dos clientes ao considerarem a transição para um carro totalmente elétrico. O resultado é uma autonomia líder na categoria e velocidade de carregamento rápida, marcando o fim da ansiedade em relação à autonomia”, afirma Anders Bell, diretor de tecnologia da companhia sueca.

No anúncio para a imprensa, a empresa afirma que, graças à autonomia de 810 quilômetros, é possível fazer tranquilamente uma viagem de Paris a Amsterdã (508 km) ou de Los Angeles a São Francisco (614 km). Traduzindo para a realidade regional, esse SUV com tração integral poderia ir de Salvador até Maceió (578 km).

De acordo com a Volvo, o segredo para essa grande autonomia é a arquitetura SPA3, sua mais avançada plataforma de carros elétricos. Com a série de tecnologias implementadas, a SPA3 libera a máxima eficiência em sistemas-chave dentro do carro, permitindo que o alcance de autonomia elétrica se iguale ao de carros movidos a motores a combustão. Outro fator relevante é a integração da bateria diretamente na estrutura do veículo, o que reduz o excesso de peso.

MERCADO PREMIUM CRESCE EM 2025

Os emplacamentos de automóveis premium cresceram mais que a média geral, fechando o ano com 52,5 mil unidades - aumento de 3% na comparação com 2024. A BMW manteve a liderança, com 16.862 veículos, seguida pela Volvo, com 9.721 carros, e pela Mercedes-Benz, com 8.975 unidades.

Com 5.519 emplacamentos, a Porsche ficou com a quarta posição, superando a Audi, que somou 5.268 unidades e terminou em quinto lugar.

Da sexta à décima posição ficaram: Land Rover (3.010), Mini (1.592), Lexus (1.301), Ferrari (111) e Lamborghini (54). A Mercedes foi a marca que mais avançou, com crescimento de quase 36%, seguida por Lexus (18%), Volvo (12,5%) e BMW (4,4%).

Entre as que perderam mercado estão a Audi, com queda de 10,6%, a Porsche, com retração de 16,7%, e a Land Rover, com recuo de 28%.

A Mercedes cresceu 36% no último ano e foi um dos destaques entre os carros de luxo Crédito: Divulgação

CARROS DE LUXO NO ESTADO

No mercado estadual, a BMW também liderou as vendas, com 324 veículos zero-quilômetro emplacados na Bahia. A Volvo repetiu a segunda posição alcançada na média nacional e registrou 241 emplacamentos no estado.

Já na terceira colocação, a Porsche (199) superou a Mercedes-Benz (109), que fechou 2025 na quarta posição. Na sequência ficaram Land Rover (76), Audi (74), Lexus (62) e Mini (60).

A BMW manteve a liderança no mercado baiano e o X1 foi o SUV mais vendido da marca Crédito: Divulgação

HONDA: MELHOR RESULTADO EM 13 ANOS

Enquanto o mercado de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro apresentou um crescimento inferior a 2% no ano passado, o segmento de motocicletas foi de dois dígitos, superando 15%. A Honda, que lidera as vendas de motos no país, continua evoluindo: ampliou suas vendas em 14% e superou 1,4 milhão de emplacamentos. O volume supera o total de 2012, quando 1,3 milhão de unidades foram emplacadas.

Este é o quarto ano consecutivo em que a Honda ultrapassa a marca de 1 milhão de motocicletas emplacadas. Entre os modelos mais vendidos no ano passado, destaca-se a CG 160, com mais de 478 mil unidades, representando 32,7% das vendas totais do fabricante. Desde o lançamento do modelo, em 1976, a linha CG é o veículo mais vendido do Brasil.

A Honda CG teve mais de 478 mil unidades emplacadas no país no ano passado Crédito: Divulgação

FOCO NA LIDERANÇA DE MOTOCICLETAS

Como parte da estratégia para continuar fortalecendo sua liderança no segmento, e impulsionada pelo aquecimento do mercado, a Honda anunciou em outubro passado um investimento de R$ 1,6 bilhão.

O aporte, que será utilizado até 2029, permitirá ampliar a capacidade produtiva da fábrica de Manaus para 1,6 milhão de unidades por ano.

O plano dos japoneses inclui ainda o lançamento de novos produtos, tanto modelos inéditos quanto atualizações de produtos consagrados, e melhorias nos processos industriais, aumentando a eficiência e a flexibilidade operacional.

