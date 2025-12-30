Acesse sua conta
Jetour, marca do grupo Chery, anuncia estreia e promete produção local; conheça primeiros veículos

Empresa vai lançar seis carros em 2026 e já divulgou quais são os três modelos iniciais

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:00

Neste início, o T2 é o maior SUV da Jetour com 4,78 m de comprimento e 2,80 m de distância entre eixos
Neste início, o T2 é o maior SUV da Jetour com 4,78 m de comprimento e 2,80 m de distância entre eixos Crédito: Divulgação

Entre os fabricantes chineses que atuam no Brasil, a Chery é a mais resiliente. A empresa começou a atuar no país em 2009 e chegou a ter uma fábrica em Jacareí (SP). Oito anos depois, se associou com o grupo brasileiro Caoa e tem feito sucesso desde então, sobretudo com os SUVs da linha Tiggo.

No ano passado, Jaecoo e Omoda, duas marcas controladas pela Chery, estrearam de forma independente no mercado nacional. Agora, a Jetour, outra montadora gerida pela holding automotiva, confirmou que irá atuar por aqui a partir do primeiro trimestre do próximo ano.

No anúncio oficial, os executivos da Jetour anunciaram que a estreia será com três veículos: S06, T1 e T2. O primeiro tem um aspecto crossover e apelo urbano, seguindo a estética aplicada em concorrentes. Os outros dois seguem um estilo mais robusto, similar ao do Jeep Renegade, Ford Bronco Sport e Land Rover Defender, com características off-road destacadas.

Jetour

Bancos dianteiros elétricos e o teto solar são de série por Divulgação
A cabine é sofisticada e o motorista tem à disposição comandos para off-road por Divulgação
Híbrido plug in, o T2 tem 225 cv de potência conjunta por Divulgação
Menor, o T1 tem o mesmo estilo, com linhas quadradas por Divulgação
Esse modelo também é impulsionado por dois motores por Divulgação
Com 4,61 m de comprimento, o S06 tem uma estética mais urbana e também é um híbrido plug-in por Divulgação
1 de 6
Bancos dianteiros elétricos e o teto solar são de série por Divulgação

Em comum, o trio utiliza propulsão híbrida plug-in. A garantia é de sete anos, com um a mais para a bateria e para o motor elétrico. “A eletrificação é um movimento sem volta mundialmente. Quando se olha para a realidade do Brasil de infraestrutura e de dimensão, o sistema  PHEV mostra-se o mais adequado por proporcionar maior alcance (autonomia) e ser uma tecnologia com mais benefícios para o consumidor”, explica Henrique Sampaio, diretor de Marketing e Produto da Jetour no Brasil, pela opção da tecnologia híbrida plug-in.

Nos primeiros dois meses de testes no Brasil (entre junho e agosto), seis modelos foram submetidos às mais variadas situações e condições locais para a verificação e ajustes de mais de 1.000 itens.

De acordo com a Jetour, cada unidade já percorreu mais de 30 mil quilômetros e a meta é que, antes do início da comercialização, os testes superem a marca de 100 mil quilômetros por carro. Em outras palavras: serão mais de 600 mil km de testes exclusivamente para as condições e particularidades do Brasil.

A Jetour afirmou que, no início de vendas dos veículos, o centro de distribuição em Cajamar (SP) terá disponíveis todos os itens considerados essenciais, como manutenção, colisão e prevenção. 

Estão planejados cerca de 4.500 part numbers, o que significa aproximadamente 90 mil peças. Essa quantia é o equivalente a mais de seis meses de estoque. A marca diz que manterá uma linha regular mensal de componentes da China para o Brasil, podendo ajustar a quantidade conforme necessidade.

REDE E PRODUÇÃO LOCAL

Além dos produtos, a Jetour promete uma rede com 40 concessionários em sua estreia. É uma quantidade similar às anunciadas pelas rivais Geely e Leapmotor, ambas em incursões recentes no mercado brasileiro. Inclusive, o representante em Salvador já foi nomeado.

A companhia chinesa também comentou sobre a produção no Brasil: "Já estamos trabalhando em um grande plano de investimento, que inclui financiamentos, serviços e fabricação local", afirmou Leo Chenbao, presidente-assistente da Jetour International e gerente geral da Jetour no Brasil.

Enquanto a produção local não começa, os veículos comercializados no mercado brasileiro serão importados da China. O primeiro lote de veículos da Jetour chega ao Brasil em dezembro, no porto de Vitória, Espírito Santo. A escolha desse local ocorreu por várias razões, entre elas localização estratégica de distribuição, infraestrutura e incentivos fiscais.

*O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE DA JETOUR

