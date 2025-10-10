Aceleramos no teto da antiga maior fábrica de carros do mundo; e o que vimos impressiona

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:00
A Fiat começou sua jornada automotiva em Turim, na Itália. Inclusive, o nome da cidade na região do Piemonte, no norte do país, faz parte do acrônimo que remete à: Fabbrica Italiana Automobili Torino, que significa Fábrica Italiana de Automóveis de Turim. Fundada por Giovanni Agnelli, em 11 de julho de 1899, a empresa passou por várias fases, mas uma das mais emblemáticas foi quando inaugurou o Edifício Lingotto.
Esse complexo, estreado em 1923, mostrou a força da empresa depois da Primeira Guerra Mundial. O projeto foi iniciado em 1915, pelo arquiteto Giacomo Matte-Trucco, e trazia duas inovações: linha de produção ascendente e uma pista de testes no topo do prédio. Ou seja, os componentes eram entregues no térreo e os veículos começavam a ser montados pelos andares seguintes, assim chegavam prontos ao último. Na cobertura, eles podiam ser validados na pista.
Giovanni Agnelli se inspirou no modelo de produção da Ford. A referência veio da fábrica americana de River Rouge, próxima a Detroit, berço da indústria automotiva daquele país.
Marcada pela vanguarda, a planta de Lingotto chegou a ser a maior fábrica de automóveis do mundo. Foram produzidos 80 modelos diferentes de carros durante o seu funcionamento. Entre os produtos mais marcantes, a fábrica que adotou o nome de um distrito da cidade sede da empresa, produziu desde sucessos como o Topolino (1936) até o 124 Spider das décadas de 1960 e 1970.
Em 1982, depois de quase 60 anos da sua inauguração, a linha de produção tornou-se obsoleta. Foi fechada para a fabricação de veículos e, a partir daí, a companhia fez uma competição internacional para sua transformação em um complexo comercial, cultural e de lazer. O projeto vencedor foi de Renzo Piano e a adaptação começou em 1985. Atualmente, é uma das atrações da cidade.
ACELERANDO NA COBERTURA
Rebatizada como Fiat 500 La Pista, esse circuito na cobertura do Edifício Lingotto tem 1 quilômetro de comprimento e conta com duas curvas parabólicas bastante inclinadas. Estas curvas foram construídas com uma complexa série de estruturas de concreto - inédita na época, sobretudo por estar no sexto andar de um prédio.
Esse espaço conta atualmente com um grande jardim suspenso, o maior da Europa, com mais de 40 mil espécies de plantas. Em exceção, a Fiat permitiu que fossem avaliados alguns veículos híbridos e elétricos no local. Escolhi uma edição especial do 500e, a Giorgio Armani.
A Fiat descreve essa versão como "uma combinação de materiais de alta qualidade com conforto e estilo, característica italiana, que você encontra em todas as criações de Giorgio Armani, incluindo esta". É um compacto sóbrio e elegante.
A propulsão é a mesma do 500e oferecido no Brasil - onde é comercializado por R$ 215 mil na configuração Icon. O motor elétrico dianteiro entrega 118 cv de potência e 22,4 kgfm de torque. A autonomia supera os 300 quilômetros.
Guiar um 500, mesmo que em uma nova geração, em uma pista projetada por Benedetto Camerano, é algo único. Até sem poder abusar da velocidade, como solicitou a Fiat, as inclinações das curvas impressionam. Isso levou a pensar como era desafiador para pilotos e carros na década de 1920.
Inclusive, há uma cena famosa do filme "Um Golpe à Italiana" ("The Italian Job"), de 1969, estrelado por Michael Caine, que mostra uma perseguição na pista com quatro carros e uma moto. Emocionante.
