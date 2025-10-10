ASTROLOGIA

3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)

A persistência finalmente traz a recompensa que o Universo prometeu

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Nesta sexta-feira, 10 de outubro, três signos do zodíaco atraem sorte e boas oportunidades. A Lua Minguante em Gêmeos traz uma energia de expansão, mostrando que a verdadeira abundância vai além do dinheiro - está também na paz de espírito, na gratidão e na constância.

A influência geminiana ajuda a enxergar o valor do que já se tem, enquanto abre novas portas. O dia pode trazer surpresas, mas, na verdade, elas são resultado da energia que esses signos vêm cultivando há tempos. O Universo responde à persistência, ao foco e à crença em si mesmo. E, hoje, isso se manifesta em forma de sorte e prosperidade. Veja a previsão do site "YourTango".

Áries: A Lua em Gêmeos mexe com seu senso de segurança e mostra que algo que antes parecia travado finalmente começa a fluir. Hoje, você percebe que a sorte está mudando a seu favor — e não é por acaso. É o resultado da sua força, disciplina e confiança. Pequenas vitórias começam a se somar e revelam o quanto você cresceu. A vida devolve em oportunidades tudo o que você sustentou com coragem.

Leão: Estabilidade também é riqueza, e hoje você sente isso na prática. O dia traz um avanço que parece sorte, mas é o retorno do seu esforço. A Lua em Gêmeos acalma o seu fogo e mostra que paciência e constância geram resultados duradouros. A boa notícia é que essa sorte não vem apenas de fora — vem também da sua mente equilibrada. Cuidar da saúde emocional é o seu maior trunfo, e o Universo confirma: isso atrai todas as outras bênçãos.

Aquário: A Lua em Gêmeos destaca seus valores e o poder do seu pensamento. Hoje, coincidências mostram que sua energia está se alinhando com a sorte. Sua originalidade e autenticidade são os verdadeiros ímãs de prosperidade. Ao confiar na sua forma única de ver o mundo, você abre espaço para oportunidades inesperadas. O Universo retribui quem ousa ser diferente — e o presente chega em forma de boas notícias e conquistas.