Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)

A persistência finalmente traz a recompensa que o Universo prometeu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Nesta sexta-feira, 10 de outubro, três signos do zodíaco atraem sorte e boas oportunidades. A Lua Minguante em Gêmeos traz uma energia de expansão, mostrando que a verdadeira abundância vai além do dinheiro - está também na paz de espírito, na gratidão e na constância.

A influência geminiana ajuda a enxergar o valor do que já se tem, enquanto abre novas portas. O dia pode trazer surpresas, mas, na verdade, elas são resultado da energia que esses signos vêm cultivando há tempos. O Universo responde à persistência, ao foco e à crença em si mesmo. E, hoje, isso se manifesta em forma de sorte e prosperidade. Veja a previsão do site "YourTango".

Áries: A Lua em Gêmeos mexe com seu senso de segurança e mostra que algo que antes parecia travado finalmente começa a fluir. Hoje, você percebe que a sorte está mudando a seu favor — e não é por acaso. É o resultado da sua força, disciplina e confiança. Pequenas vitórias começam a se somar e revelam o quanto você cresceu. A vida devolve em oportunidades tudo o que você sustentou com coragem.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leia mais

Imagem - Signos enfrentam reviravoltas e precisam agir com calma nesta sexta (10 de outubro)

Signos enfrentam reviravoltas e precisam agir com calma nesta sexta (10 de outubro)

Imagem - Cor e número da sorte para hoje (10 de outubro): descubra como atrair sucesso para o seu dia

Cor e número da sorte para hoje (10 de outubro): descubra como atrair sucesso para o seu dia

Imagem - 4 signos vão receber um sinal poderoso do universo hoje (10 de outubro); veja se o seu está na lista

4 signos vão receber um sinal poderoso do universo hoje (10 de outubro); veja se o seu está na lista

Leão: Estabilidade também é riqueza, e hoje você sente isso na prática. O dia traz um avanço que parece sorte, mas é o retorno do seu esforço. A Lua em Gêmeos acalma o seu fogo e mostra que paciência e constância geram resultados duradouros. A boa notícia é que essa sorte não vem apenas de fora — vem também da sua mente equilibrada. Cuidar da saúde emocional é o seu maior trunfo, e o Universo confirma: isso atrai todas as outras bênçãos.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Aquário: A Lua em Gêmeos destaca seus valores e o poder do seu pensamento. Hoje, coincidências mostram que sua energia está se alinhando com a sorte. Sua originalidade e autenticidade são os verdadeiros ímãs de prosperidade. Ao confiar na sua forma única de ver o mundo, você abre espaço para oportunidades inesperadas. O Universo retribui quem ousa ser diferente — e o presente chega em forma de boas notícias e conquistas.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Áries Leão Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque

Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque
Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Assassino de Odete Roitman é preso e Fátima enfrenta cancelamento nesta sexta (10)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Assassino de Odete Roitman é preso e Fátima enfrenta cancelamento nesta sexta (10)
Imagem - Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories

Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso
02

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Imagem - Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias
03

Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
04

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra