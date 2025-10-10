Acesse sua conta
4 signos vão receber um sinal poderoso do universo hoje (10 de outubro); veja se o seu está na lista

O trânsito da Lua em Gêmeos traz clareza, autoconhecimento e oportunidades únicas para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Nesta sexta-feira, 10 de outubro, a energia cósmica se alinha para trazer sinais claros e transformadores para alguns signos. A Lua em Gêmeos inspira comunicação, conexão e revelações, abrindo espaço para novas perspectivas e clareza emocional.

O universo nos lembra que a forma como nos comunicamos, tanto internamente quanto externamente, determina o fluxo das bênçãos. Palavras gentis, paciência e autovalorização são combustíveis poderosos para o que está por vir. Para quatro signos em especial, essa energia lunar representa um convite para abraçar mudanças com curiosidade, celebrar sua individualidade e reconhecer seu próprio valor.

Descubra quais signos receberão esse presente cósmico e como eles podem aproveitar ao máximo a energia do dia, de acordo com o site "Your Tango".

Gêmeos: A Lua em seu signo coloca você no centro das energias, Gêmeos. Sua capacidade nata de adaptação será destacada, e suas conversas terão um brilho especial. Você notará como sua presença inspira e transforma quem está ao seu redor.

Hoje, a persistência será recompensada, especialmente quando guiada pela curiosidade em vez do medo do desconhecido. O universo quer que você reconheça sua própria luz sem dúvidas. O sinal deste dia é sobre amor-próprio: ouvir-se com gentileza, acreditar em seu valor e permitir que sua confiança ilumine seu caminho. Essa energia é magnética e pode abrir portas inesperadas.

Câncer: Câncer, a energia da Lua em Gêmeos o convida a sair da sua zona de conforto e abraçar a abertura emocional. Sua intuição estará particularmente forte, guiando você para oportunidades em que sentirá apoio e segurança.

Hoje, cuidar da sua saúde mental e emocional será fundamental. Reconhecer suas próprias necessidades não é fraqueza, é força. As bênçãos chegam quando você honra suas emoções e usa esse autoconhecimento para tomar decisões. O sinal do universo para você hoje é clareza e confiança: perceber que sua sensibilidade é sua maior magia.

Leão: Leão, nesta sexta-feira você recebe sinais poderosos através das conexões que cultivou ao longo da vida. A Lua em Gêmeos ilumina sua presença, lembrando que seu brilho influencia o ambiente ao seu redor.

O dia lhe convida a reconhecer o valor da sua autoconfiança. Quanto mais você acredita em si mesmo, mais os outros se elevam junto de você. A bênção deste momento é alegria: o universo pede que você se orgulhe de quem é e compartilhe sua luz sem pedir desculpas. Essa energia fortalece relacionamentos e abre novas oportunidades.

Libra: Libra, a Lua em Gêmeos traz clareza sobre seu papel nas suas relações e sobre sua própria essência. Hoje, você poderá perceber um avanço significativo em como se vê e como se posiciona diante do mundo.

O sinal do dia é transformação. Você entenderá que não pode e nem deve agradar a todos o tempo todo. O universo pede que você escolha a autoaceitação e o respeito próprio como guias. Quando você coloca amor e confiança em suas intenções, recebe em dobro. Libra viverá um dia de revelações e oportunidades para fortalecer sua jornada pessoal.

