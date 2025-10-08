Reviravoltas no amor: 5 signos vão viver fortes emoções até o fim da semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:00
O céu desta semana traz uma energia intensa para a vida amorosa de alguns signos. Mudanças profundas, reencontros e novas conexões podem surgir a qualquer momento, e será impossível ignorar o chamado do coração. Os próximos dias prometem transformar relações — seja trazendo alguém de volta, acendendo uma nova chama ou colocando à prova sentimentos antigos.
Veja quais signos terão uma semana marcada por reviravoltas no amor:
Áries: Sua vida amorosa entra em um momento de reviravolta emocional. Pode surgir uma conexão inesperada ou uma conversa que transforma a relação. Esteja aberta para sentir mais profundamente.
Dica cósmica: escute seu coração, mas mantenha a clareza emocional.
Leão: Uma energia magnética o envolve, despertando encontros intensos. Velhas paixões podem ressurgir, e o clima será de tensão e desejo.
Dica cósmica: aproveite a energia, mas mantenha seus limites claros.
Libra: O universo traz surpresas em sua vida afetiva. Reencontros e diálogos emocionais serão marcantes nesta semana. Prepare-se para sentir com intensidade.
Dica cósmica: não tema mudanças - elas podem trazer crescimento.
Escorpião: Emoções profundas vêm à tona e podem transformar sua relação atual ou abrir portas para algo novo. Paixões antigas podem voltar com força.
Dica cósmica: entregue-se ao momento, mas preserve seu equilíbrio.
Peixes: Sua intuição no amor estará afiada, trazendo clareza sobre o que realmente importa. É hora de agir em prol do seu coração.
Dica cósmica: siga sua intuição, ela será seu guia nesta semana.
