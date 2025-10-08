Número da sorte para hoje (8 de outubro): descubra o dígito que pode abrir caminhos e atrair boas notícias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:00
A energia numerológica desta quarta-feira, 8 de outubro, vibra no número 9, símbolo de encerramento, sabedoria e recomeço. É um dia para fechar ciclos com consciência, dar espaço ao novo e seguir a intuição, especialmente nas decisões práticas e emocionais.
Veja o número de sorte que impulsiona o seu signo hoje e como aproveitá-lo.
As 3 qualidades de cada signo
Áries – número 1
O universo estimula novas atitudes e coragem para dar o primeiro passo. Sua liderança natural é reforçada, e o dia favorece decisões rápidas.
Dica cósmica: confie no instinto e não espere por validação externa.
Touro – número 6
O foco está em parcerias e harmonia. Resolver pendências afetivas ou financeiras pode abrir portas inesperadas.
Dica cósmica: organize o que está pendente e crie estabilidade antes de avançar.
Características dos signos Ascendentes
Gêmeos – número 5
Mudanças repentinas podem trazer sorte disfarçada. Um convite, ideia ou coincidência tem potencial de crescimento.
Dica cósmica: abrace o novo sem medo - a sorte está no movimento.
Câncer – número 2
A sensibilidade está em alta e pode ser seu maior guia. É um bom dia para conversas sinceras e reconciliações.
Dica cósmica: siga o coração, mas mantenha os pés firmes na realidade.
Leão – número 8
O poder pessoal se manifesta em decisões práticas. Reconheça seu valor e use-o para fortalecer planos de longo prazo.
Dica cósmica: o sucesso vem quando você assume o controle - sem arrogância, mas com convicção.
Virgem – número 4
A sorte vem do esforço e da organização. Pequenos ajustes hoje podem gerar grandes resultados nos próximos dias.
Dica cósmica: disciplina é a ponte entre a intenção e a realização.
Libra – número 9
Ciclos se encerram e deixam espaço para algo mais autêntico. Deixe o passado no passado e olhe adiante com leveza.
Dica cósmica: o desapego é o primeiro passo para atrair o que realmente combina com você.
Escorpião – número 7
O silêncio e a introspecção trarão respostas valiosas. Intuição e espiritualidade estão aguçadas - confie nos sinais.
Dica cósmica: o que parece pausa é, na verdade, preparação para um salto.
Sagitário – número 3
A comunicação é sua chave de sorte. Um encontro, conversa ou ideia pode render oportunidades inesperadas.
Dica cósmica: compartilhe o que pensa - o universo só responde a quem se expressa.
Capricórnio – número 5
Mudanças de rotina podem trazer prosperidade. A flexibilidade, mesmo que desconfortável, será sua aliada hoje.
Dica cósmica: abrace o imprevisível - ele pode esconder uma chance rara.
Aquário – número 11 (ou 2 mestre)
O dia ativa insights poderosos e sincronicidades. Tudo o que parece coincidência é um empurrão do destino.
Dica cósmica: anote suas ideias - uma delas pode ser o início de algo grandioso.
Peixes – número 9
Sensibilidade e empatia guiam suas escolhas com sabedoria. Você está encerrando um ciclo e se preparando para algo mais elevado.
Dica cósmica: perdoe o que pesa e permita que o novo entre em sua vida.