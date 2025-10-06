Acesse sua conta
Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Inspire-se com ideias práticas e divertidas para meninas e meninos brilharem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:00

Ideias de cabelo maluco para meninas
Ideias de cabelo maluco para meninas Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se tem um dia no calendário escolar que mobiliza os alunos (e deixa os pais desesperados!), é o dia do cabelo maluco (ou dia do cabelo doido). A data é uma oportunidade perfeita para as crianças expressarem sua criatividade e se divertirem com um visual completamente inusitado. Mas, para os pais, a pressão é grande: como criar algo realmente original e maluco sem passar horas na frente do espelho?

A boa notícia é que as redes sociais estão repletas de inspirações que vão muito além dos simples coques e sprays coloridos. Pensando nisso, reunimos as 10 melhores ideias que estão bombando no TikTok para você transformar seu filho em um vulcão, um unicórnio ou até um campo de futebol em poucos minutos. Prepare o gel e o spray colorido e confira!

Ideias de cabelo maluco para meninas

Ideias de cabelo maluco para meninas

Ideias de cabelo maluco para meninos

Ideias de cabelo maluco para meninos

5 opções para meninas

@penteadosnatassialimaa Penteado infantil cabelo mAluCoO ???? Gostaram ? . . . . . . . . #penteadoinfantil #maedemenina #cabelomaluco #penteadomaluco #maternidade ♬ Cabelo Maluco - Clube da Tatá
@manupenteadosinfantil Penteado mAlucO ? . . . . . . #penteado #penteados #maedemenina #peinados #penteadomaluco ♬ Cabelo Maluco - Clube da Tatá
@tatiemaite PENTEADO MALUCO USANDO APENAS LIGUINHAS Algumas mamães tem me pedido penteado maluco para o último dia de aula, então resolvi gravar alguns fáceis! #PenteadoMaluco #penteadoinfantil #penteados #toddleractivities #toddlerhairstyles #maedemenina #anoletivo2023 #penteados #penteadoscacheados #penteadosx ♬ Cool Kids (our sped up version) - Echosmith
@suzankarlly.trancista Mais um modelinho bem rapidinho pra vcs aqui ?? #cabelocacheado #cabwlomaluco #cabelomalu #cabelomaluco ♬ Me Quedo - Daddy Yankee
@susi_barbosa ✨?? Semana da Criança chegando e que tal se divertir criando um Cabelo Maluco super fácil? ? Com uma tiara, algumas presilhas e flores artificiais (ou o que tiver em casa ?), dá pra transformar o visual da sua pequena em algo criativo e cheio de encanto! ? ? Assista ao passo a passo e se inspire para soltar a imaginação nessa data especial! #mãedemenina #cabelomaluco #modainfantil #ipatinga #diadascrianças ♬ som original - Susi Laços Ateliê

5 opções para meninos

@penteadosnatassialimaa Respondendo a @GabrielleC ideias de cabelo maluco ? . . . . . . . . #penteadomaluco #maedemenino #cabelomalucomenino #cabelocamaleão #vaiprofy #viral #maternidade ♬ Cabelo Maluco - Clube da Tatá
@geisymenezess Penteado maluco inspiração para menino! ?️?️ #cabelomaluco #cabelomalucomenino #homemaranha #mãedemenino ♬ som original - @geisymenezes
@douglas_santusss Cabelo maluco menino ?❤️#fyp #explor ♬ Witch Familiar (Classical) [Classic](143628) - dice
@andreza.avlis Penteado maluco, tema CAMPO DE FUTEBOL ⚽️ #penteado #cabelomaluco #cabelomalucomenino #f ♬ Brasileirinho - Os bambas do cavaquinho e do bandolim
@raffaela.miranda Respondendo a @mamãe do Pietro #cabelomaluco #maedemenino #cabelomalucomenino #ideas #semanadascrianças ♬ Toma Botada - Eo Chapa & MC Rogê

