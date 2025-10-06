PRECISA DE AJUDA?

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Inspire-se com ideias práticas e divertidas para meninas e meninos brilharem

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:00

Ideias de cabelo maluco para meninas Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se tem um dia no calendário escolar que mobiliza os alunos (e deixa os pais desesperados!), é o dia do cabelo maluco (ou dia do cabelo doido). A data é uma oportunidade perfeita para as crianças expressarem sua criatividade e se divertirem com um visual completamente inusitado. Mas, para os pais, a pressão é grande: como criar algo realmente original e maluco sem passar horas na frente do espelho?

A boa notícia é que as redes sociais estão repletas de inspirações que vão muito além dos simples coques e sprays coloridos. Pensando nisso, reunimos as 10 melhores ideias que estão bombando no TikTok para você transformar seu filho em um vulcão, um unicórnio ou até um campo de futebol em poucos minutos. Prepare o gel e o spray colorido e confira!

5 opções para meninas