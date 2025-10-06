Acesse sua conta
Ivete Sangalo é indicada a cantora do ano em premiação virtual

Cantora baiana concorre a prêmio ao lado de grandes artistas brasileiras

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:31

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Ivete Sangalo está entre os principais nomes que concorrem ao título de “Cantora do Ano” no Prêmio GLP4 2025. A votação popular que acontece a partir de sexta-feira (10), tem como intuito reconhecer artistas notáveis e que tenham realizado produções musicais que viraram hit neste ano.

