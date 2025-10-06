CONFIRA

Ivete Sangalo é indicada a cantora do ano em premiação virtual

Cantora baiana concorre a prêmio ao lado de grandes artistas brasileiras

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:31

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Ivete Sangalo está entre os principais nomes que concorrem ao título de “Cantora do Ano” no Prêmio GLP4 2025. A votação popular que acontece a partir de sexta-feira (10), tem como intuito reconhecer artistas notáveis e que tenham realizado produções musicais que viraram hit neste ano.

Conhecida pela sua energia e jeito carismático, a artista baiana que se supera a cada ano, está entre os grandes nomes que concorrem ao título de “Cantora do Ano”. Entre os projetos de Veveta, como é carinhosamente conhecida pelos fãs, neste ano esteve a turnê do álbum “Clareou” em que a cantora traz diversas canções que marcam o samba e o pagode. Inclusive, o projeto que se iniciou no Rio de Janeiro, chega a Salvador em 31 de novembro com um show no Wet.