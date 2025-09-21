Acesse sua conta
Ivete Sangalo se derrete ao exaltar talento musical do filho Marcelo: 'Eu estarei ao lado'

Cantora revelou que o trabalho do primogênito chamou a atenção de Liniker, indicada a 7 categorias no Grammy Latino deste ano.

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 16:20

Ivete Sangalo se derrete ao exaltar talento musical do filho Marcelo: 'Eu estarei ao lado' Crédito: Reprodução/Alô Alõ Bahia

Ivete Sangalo voltou a exaltar o talento musical do filho Marcelo Sangalo, fruto do seu relacionamento com o nutricionista Daniel Cady. Em entrevista a Quem, a cantora revelou que o trabalho do primogênito chamou a atenção de Liniker, indicada a 7 categorias no Grammy Latino deste ano.

“No The Town, ele estava mostrando as músicas dele para a Liniker, ela ficou doida, já disse: ‘vamos fazer parceria’”, contou Veveta.

No bate-papo, a baiana também falou sobre o apoio incondicional que busca oferecer ao herdeiro.

“Marcelo é muito talentoso. Eu converso com ele, e digo: ‘Filho, tem que lançar o que tiver a fim mesmo’, eu sou uma pessoa do diverso, mas ele tem talento para o trap, talento para tantas coisas que eu fico aflita (…) É um menino que terá sempre o meu apoio, não só para a música, mas para tudo aquilo que for o desejo dele, de seguir a carreira dele. Eu estarei incondicionalmente do lado dele, assim como foi com os meus pais”, afirmou.

