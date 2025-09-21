PARCERIAS

Ivete Sangalo se derrete ao exaltar talento musical do filho Marcelo: 'Eu estarei ao lado'

Cantora revelou que o trabalho do primogênito chamou a atenção de Liniker, indicada a 7 categorias no Grammy Latino deste ano.

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 16:20

Ivete Sangalo se derrete ao exaltar talento musical do filho Marcelo: 'Eu estarei ao lado' Crédito: Reprodução/Alô Alõ Bahia

Ivete Sangalo voltou a exaltar o talento musical do filho Marcelo Sangalo, fruto do seu relacionamento com o nutricionista Daniel Cady. Em entrevista a Quem, a cantora revelou que o trabalho do primogênito chamou a atenção de Liniker, indicada a 7 categorias no Grammy Latino deste ano.

“No The Town, ele estava mostrando as músicas dele para a Liniker, ela ficou doida, já disse: ‘vamos fazer parceria’”, contou Veveta.

No bate-papo, a baiana também falou sobre o apoio incondicional que busca oferecer ao herdeiro.