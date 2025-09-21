Giovanna Ewbank leva susto ao ganhar cachorro dentro de bolsa de luxo como presente de aniversário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 16:24
A atriz Giovanna Ewbank foi surpreendida pela família com o presente de aniversário de 39 anos. Ela recebeu uma bolsa de grife dos filhos e comentou que achava que o acessório estava muito pesado.
Ao abrir a bolsa, encontrou uma filhote da raça Cocker. Ela usou seu perfil nas redes sociais para mostrar o momento, neste sábado (20).
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em resort de The White Lotus
“EU GANHEI O MELHOR PRESENTE DE ANIVERSÁRIO DO MUNDO!!!”, comemorou a atriz. Ela aproveitou o momento para pedir ajuda aos fãs para escolher o nome da pet. Entre as opções, Linda Evangelista, Linda Mel, Mel, Melinda e Ruiva.