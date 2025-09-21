Acesse sua conta
Giovanna Ewbank leva susto ao ganhar cachorro dentro de bolsa de luxo como presente de aniversário

Ela recebeu uma bolsa de grife dos filhos e comentou que achava que o acessório estava muito pesado

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 16:24

Giovanna Ewbank leva susto ao ganhar cachorro dentro de bolsa de luxo como presente de aniversário

A atriz Giovanna Ewbank foi surpreendida pela família com o presente de aniversário de 39 anos. Ela recebeu uma bolsa de grife dos filhos e comentou que achava que o acessório estava muito pesado.

Ao abrir a bolsa, encontrou uma filhote da raça Cocker. Ela usou seu perfil nas redes sociais para mostrar o momento, neste sábado (20).

“EU GANHEI O MELHOR PRESENTE DE ANIVERSÁRIO DO MUNDO!!!”, comemorou a atriz. Ela aproveitou o momento para pedir ajuda aos fãs para escolher o nome da pet. Entre as opções, Linda Evangelista, Linda Mel, Mel, Melinda e Ruiva.

