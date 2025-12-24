Acesse sua conta
Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Bebê seria chamada Cristal, mas acabou registrada como Ayalla Martina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:59

Menina seria chamada Cristal, mas virou Ayalla Martina
Menina seria chamada Cristal, mas virou Ayalla Martina Crédito: Reprodução

O que era para ser apenas a formalização do nascimento acabou virando uma grande surpresa para uma mãe em Imperatriz, no Maranhão. Quatro dias após o parto, a bebê foi registrada pelo pai com um nome diferente daquele que havia sido escolhido pelo casal durante toda a gravidez, sem que a mãe soubesse da mudança.

Desde o início da gestação, a decisão estava tomada: a menina se chamaria Cristal. O nome já era usado pela família e aparecia, inclusive, em publicações nas redes sociais após o nascimento, ocorrido em 30 de novembro. “A família toda estava animada. Minha vó estava apaixonada no nome e ele sempre concordou”, relatou a mãe, Anna Gabrielly Texeira Gomes, de 21 anos, à revista Crescer.

No entanto, em 4 de dezembro, o motorista de van Rogério Alvarenga, de 42 anos, foi sozinho ao cartório e registrou a criança como Ayalla Martina. A notícia chegou por telefone. “Ele me ligou e disse: ‘Olha aí, amor, o nome da nossa filha agora é Ayalla Martina’. Eu quase desmaiei, eu não sabia nem o que fazer aquele momento. Entrei em desespero, tive até umas crises de choro porque tinha acabado de passar por um parto cesariana”, contou Anna.

Criança foi batizada com nome diferente do combinado

Ayalla Martina por Reprodução
Menina seria chamada Cristal, mas virou Ayalla Martina por Reprodução
1 de 2
Ayalla Martina por Reprodução

Segundo Rogério, a escolha teve motivações pessoais: Ayalla por gostar de nomes diferentes e Martina por considerar um nome forte. Apesar do impacto inicial, Anna afirma que, com o tempo, acabou aceitando a decisão. “No começo fiquei com muita raiva, mas no final aceitei. A história ficou engraçada”, disse.

Essa não foi a primeira vez que o pai escolheu sozinho o nome de um filho. O casal já tem outra criança, registrada como Clarck Kent, em referência ao personagem Superman.

