Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Bebê seria chamada Cristal, mas acabou registrada como Ayalla Martina

Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:59

Menina seria chamada Cristal, mas virou Ayalla Martina Crédito: Reprodução

O que era para ser apenas a formalização do nascimento acabou virando uma grande surpresa para uma mãe em Imperatriz, no Maranhão. Quatro dias após o parto, a bebê foi registrada pelo pai com um nome diferente daquele que havia sido escolhido pelo casal durante toda a gravidez, sem que a mãe soubesse da mudança.

Desde o início da gestação, a decisão estava tomada: a menina se chamaria Cristal. O nome já era usado pela família e aparecia, inclusive, em publicações nas redes sociais após o nascimento, ocorrido em 30 de novembro. “A família toda estava animada. Minha vó estava apaixonada no nome e ele sempre concordou”, relatou a mãe, Anna Gabrielly Texeira Gomes, de 21 anos, à revista Crescer.

No entanto, em 4 de dezembro, o motorista de van Rogério Alvarenga, de 42 anos, foi sozinho ao cartório e registrou a criança como Ayalla Martina. A notícia chegou por telefone. “Ele me ligou e disse: ‘Olha aí, amor, o nome da nossa filha agora é Ayalla Martina’. Eu quase desmaiei, eu não sabia nem o que fazer aquele momento. Entrei em desespero, tive até umas crises de choro porque tinha acabado de passar por um parto cesariana”, contou Anna.

Segundo Rogério, a escolha teve motivações pessoais: Ayalla por gostar de nomes diferentes e Martina por considerar um nome forte. Apesar do impacto inicial, Anna afirma que, com o tempo, acabou aceitando a decisão. “No começo fiquei com muita raiva, mas no final aceitei. A história ficou engraçada”, disse.