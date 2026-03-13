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Bolsonaro está estável e não precisou ser entubado, afirma equipe médica

Ex-presidente está em uma Unidade de Terapia Intensiva

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de março de 2026 às 21:13

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é estável. A informação foi confirmada pela equipe médica que o atende, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13).

"No momento, a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro é estável, mas o risco de um evento potencialmente mortal, mais uma vez, surge nessas circunstâncias. Nós faremos tudo para reverter isso, para prevenir que novos episódios aconteçam, e vamos torcer para que ele saia bem de mais esse episódio", falou Claúdio Birolini, médico que acompanha o ex-presidente.

Bolsonaro está preso em Brasília

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro ao lado do filho mais velho, Flávio por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Bolsonaro foi levado para hospital por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
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Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, nesta sexta, com um quadro de broncopneumonia bacteriana, após apresentar, febre alta, sudorese e calafrios. Segundo os médicos, ele não precisou ser entubado. Apesar disso, não há previsão para alta hospitalar.

"Agora ele está consciente, está conseguindo falar melhor. O desconforto respiratório foi amenizado. Então, nessas primeiras oito horas de tratamemento ele estabilizou. Está melhor, mas longe de estar em um quadro controlado", revelou o cardiologista Leandro Echenique.

Ainda de acordo com o profissional, diante do quadro de broncopneumonia bacteriana, o ex-presidente precisará ser tratado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"A gente ainda não tem prazo pra alta da UTI. Ele vai ficar o tempo que for necessário, pra restabelecer seus pulmões, pra restabelecer a saúde. [...] Vai ser um tratamento mais prolongado. É diferente de um pneumonia simples ou de um paciente que recebe antibiótico oral e vai pra casa", completou Echenique.

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Jair Bolsonaro Hospital Brasília

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