INTERNAÇÃO

Bolsonaro está estável e não precisou ser entubado, afirma equipe médica

Ex-presidente está em uma Unidade de Terapia Intensiva

Monique Lobo

Publicado em 13 de março de 2026 às 21:13

Jair Bolsonaro Crédito: Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é estável. A informação foi confirmada pela equipe médica que o atende, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13).

"No momento, a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro é estável, mas o risco de um evento potencialmente mortal, mais uma vez, surge nessas circunstâncias. Nós faremos tudo para reverter isso, para prevenir que novos episódios aconteçam, e vamos torcer para que ele saia bem de mais esse episódio", falou Claúdio Birolini, médico que acompanha o ex-presidente.

Bolsonaro está preso em Brasília 1 de 5

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, nesta sexta, com um quadro de broncopneumonia bacteriana, após apresentar, febre alta, sudorese e calafrios. Segundo os médicos, ele não precisou ser entubado. Apesar disso, não há previsão para alta hospitalar.

"Agora ele está consciente, está conseguindo falar melhor. O desconforto respiratório foi amenizado. Então, nessas primeiras oito horas de tratamemento ele estabilizou. Está melhor, mas longe de estar em um quadro controlado", revelou o cardiologista Leandro Echenique.

Ainda de acordo com o profissional, diante do quadro de broncopneumonia bacteriana, o ex-presidente precisará ser tratado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).