Broncoaspiração pode ser fatal? Entenda risco de quadro médico que levou Bolsonaro ao hospital

Broncoaspiração pode matar? Entenda suspeita após mal-estar de Bolsonaro

Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:43

Jair Bolsonaro Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

A suspeita de broncoaspiração levantada por médicos após o mal-estar do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou atenção para uma condição que, em alguns casos, pode representar risco grave à saúde. Bolsonaro foi levado para o hospital em Brasília depois de apresentar episódios de vômitos e calafrios enquanto estava preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

A equipe médica avalia se durante a crise ele pode ter sofrido broncoaspiração, quadro que ocorre quando substâncias que deveriam seguir pelo sistema digestivo acabam entrando nas vias respiratórias. Isso pode acontecer com vômito, saliva, alimentos ou líquidos que, em vez de seguirem para o estômago, acabam indo para os pulmões.

Quando isso acontece, o material aspirado pode causar irritação nas vias respiratórias e até provocar infecções pulmonares, como pneumonia aspirativa. O risco depende principalmente da quantidade aspirada e da condição de saúde da pessoa. Em casos leves, o organismo consegue eliminar o material e o paciente se recupera sem complicações.

Já em situações mais graves, a substância pode bloquear parcialmente as vias respiratórias ou desencadear inflamações que dificultam a respiração. Por isso, pacientes com suspeita de broncoaspiração costumam passar por exames, incluindo avaliação pulmonar e exames de imagem, para verificar se houve comprometimento das vias respiratórias.

Entre os sintomas que podem aparecer após uma broncoaspiração estão tosse intensa, falta de ar, chiado no peito, febre e dificuldade para respirar. Em casos mais severos, pode ocorrer insuficiência respiratória. Embora a condição possa evoluir para quadros graves, especialistas destacam que o risco fatal não é regra.

A gravidade depende de fatores como a rapidez do atendimento médico, o volume do material aspirado e a condição clínica do paciente.Por isso, a investigação médica costuma ser feita rapidamente quando há suspeita do problema, especialmente após episódios de vômitos intensos.