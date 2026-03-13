TRANSMISSÃO

AO VIVO: STF inicia julgamento de Vorcaro nesta sexta-feira (13)

Corte analisa caso que envolve o controlador do Banco Master

Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:22

Daniel Vorcaro Crédito: Reprodução

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira (13) a análise da decisão do ministro André Mendonça que determinou a prisão preventiva do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, além de outros três investigados apontados como aliados dele.



O julgamento ocorre em sessão virtual. Nesse modelo, os ministros do colegiado registram seus votos diretamente no sistema eletrônico da Corte ao longo de uma semana, sem discussão presencial entre os integrantes da turma, que decidirão se mantêm ou revogam a determinação individual do relator.

Veja ao vivo: