AO VIVO: STF inicia julgamento de Vorcaro nesta sexta-feira (13)

Wendel de Novais
Publicado em 13 de março de 2026 às 10:22
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira (13) a análise da decisão do ministro André Mendonça que determinou a prisão preventiva do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, além de outros três investigados apontados como aliados dele.
O julgamento ocorre em sessão virtual. Nesse modelo, os ministros do colegiado registram seus votos diretamente no sistema eletrônico da Corte ao longo de uma semana, sem discussão presencial entre os integrantes da turma, que decidirão se mantêm ou revogam a determinação individual do relator.
Veja ao vivo:
Daniel Vorcaro, dono do banco Master, foi preso