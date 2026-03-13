Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial

Baiana e mãe de dois filhos, empresária celebra os 40 anos no próximo sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 06:32

Carol Magalhães e Daniel Cady
Carol Magalhães e Daniel Cady Crédito: Reprodução

Daniel Cady tem mantido a discrição que sempre marcou sua vida pessoal. Após o fim do casamento com Ivete Sangalo, o nutricionista segue evitando exposição quando o assunto é relacionamento. Ainda assim, não demorou para que surgissem informações de que ele vive um novo romance. Os dois estão em uma viagem internacional, e em clima de comemoração.

O nome da vez é Carol Magalhães, baiana de 39 anos que, assim como Cady, mora em Salvador. Os dois já se conheciam de longa data e chegaram a namorar na adolescência. Anos depois, acabaram se reencontrando na capital baiana e decidiram retomar o contato, agora na fase adulta.

O relacionamento ganhou um momento especial nesta semana. Cady e Carol estão passeando pela Europa e, por lá, vão comemorar o aniversário de 40 anos da empresária, que será celebrado no sábado, dia 14. A informação é do jornal Extra.

Carol Magalhães

Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Reflexo em óculos escuros teria revelado a presença de Carol Magalhães ao lado de Daniel Cady por Reprodução
Reflexo em óculos escuros teria revelado a presença de Carol Magalhães ao lado de Daniel Cady por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães é a suposta nova namorada de Daniel Cady por Reprodução/ Instagram
1 de 17
Carol Magalhães por Reprodução

Discreta nas redes sociais, Carol mantém o perfil fechado no Instagram. Ela é mãe de dois filhos, frutos do casamento com um personal trainer que atualmente vive nos Estados Unidos. Os dois se separaram durante a pandemia.

No mundo dos negócios, Carol aparece como sócia de oito empresas na Bahia. A principal delas é uma incorporadora responsável pela construção de um condomínio à beira-mar em Taipu de Fora, na Península de Maraú, um dos destinos mais procurados do litoral baiano. Além disso, ela também divide com os pais a administração de um posto de gasolina, além de lojas e escritórios na mesma região.

Carol Magalhães e Daniel Cady

Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Daniel Cady e Ivete Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady curtiu Camarote Salvador por Heider Sacramento/CORREIO
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
1 de 17
Carol Magalhães por Reprodução

A empresária costuma levar um estilo de vida voltado ao bem-estar, algo que também aproxima seu cotidiano do de Cady. Em viagens recentes, ela passou por destinos como Miami e Fernando de Noronha e já compartilhou interesse por temas ligados à espiritualidade e ao autoconhecimento, incluindo experiências com o chá de ayahuasca e curiosidade sobre vida fora da Terra e o universo dos discos voadores.

Leia mais

Imagem - Saiba quanto tempo Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, ficou solteiro

Saiba quanto tempo Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, ficou solteiro

Imagem - Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

Imagem - Terapia de casal, choro e 40 dias em quartos separados: o que aconteceu durante término de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Terapia de casal, choro e 40 dias em quartos separados: o que aconteceu durante término de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Tags:

Viagem Romance Ivete Sangalo Daniel Cady Carol Magalhães

Mais recentes

Imagem - Claudia Leitte diz que sofreu com saúde mental na pandemia: 'Procurei um psiquiatra'

Claudia Leitte diz que sofreu com saúde mental na pandemia: 'Procurei um psiquiatra'
Imagem - O universo escolhe Gêmeos, Câncer, Virgem e Sagitário para receber uma energia especial hoje (13 de março)

O universo escolhe Gêmeos, Câncer, Virgem e Sagitário para receber uma energia especial hoje (13 de março)
Imagem - Tarot indica transformações e novos caminhos para os signos nesta sexta (13)

Tarot indica transformações e novos caminhos para os signos nesta sexta (13)

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
02

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
03

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Imagem - Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?
04

Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?