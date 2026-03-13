Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de março de 2026 às 06:32
Daniel Cady tem mantido a discrição que sempre marcou sua vida pessoal. Após o fim do casamento com Ivete Sangalo, o nutricionista segue evitando exposição quando o assunto é relacionamento. Ainda assim, não demorou para que surgissem informações de que ele vive um novo romance. Os dois estão em uma viagem internacional, e em clima de comemoração.
O nome da vez é Carol Magalhães, baiana de 39 anos que, assim como Cady, mora em Salvador. Os dois já se conheciam de longa data e chegaram a namorar na adolescência. Anos depois, acabaram se reencontrando na capital baiana e decidiram retomar o contato, agora na fase adulta.
O relacionamento ganhou um momento especial nesta semana. Cady e Carol estão passeando pela Europa e, por lá, vão comemorar o aniversário de 40 anos da empresária, que será celebrado no sábado, dia 14. A informação é do jornal Extra.
Carol Magalhães
Discreta nas redes sociais, Carol mantém o perfil fechado no Instagram. Ela é mãe de dois filhos, frutos do casamento com um personal trainer que atualmente vive nos Estados Unidos. Os dois se separaram durante a pandemia.
No mundo dos negócios, Carol aparece como sócia de oito empresas na Bahia. A principal delas é uma incorporadora responsável pela construção de um condomínio à beira-mar em Taipu de Fora, na Península de Maraú, um dos destinos mais procurados do litoral baiano. Além disso, ela também divide com os pais a administração de um posto de gasolina, além de lojas e escritórios na mesma região.
Carol Magalhães e Daniel Cady
A empresária costuma levar um estilo de vida voltado ao bem-estar, algo que também aproxima seu cotidiano do de Cady. Em viagens recentes, ela passou por destinos como Miami e Fernando de Noronha e já compartilhou interesse por temas ligados à espiritualidade e ao autoconhecimento, incluindo experiências com o chá de ayahuasca e curiosidade sobre vida fora da Terra e o universo dos discos voadores.