Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial

Baiana e mãe de dois filhos, empresária celebra os 40 anos no próximo sábado (14)

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 06:32

Carol Magalhães e Daniel Cady Crédito: Reprodução

Daniel Cady tem mantido a discrição que sempre marcou sua vida pessoal. Após o fim do casamento com Ivete Sangalo, o nutricionista segue evitando exposição quando o assunto é relacionamento. Ainda assim, não demorou para que surgissem informações de que ele vive um novo romance. Os dois estão em uma viagem internacional, e em clima de comemoração.

O nome da vez é Carol Magalhães, baiana de 39 anos que, assim como Cady, mora em Salvador. Os dois já se conheciam de longa data e chegaram a namorar na adolescência. Anos depois, acabaram se reencontrando na capital baiana e decidiram retomar o contato, agora na fase adulta.

O relacionamento ganhou um momento especial nesta semana. Cady e Carol estão passeando pela Europa e, por lá, vão comemorar o aniversário de 40 anos da empresária, que será celebrado no sábado, dia 14. A informação é do jornal Extra.

Discreta nas redes sociais, Carol mantém o perfil fechado no Instagram. Ela é mãe de dois filhos, frutos do casamento com um personal trainer que atualmente vive nos Estados Unidos. Os dois se separaram durante a pandemia.

No mundo dos negócios, Carol aparece como sócia de oito empresas na Bahia. A principal delas é uma incorporadora responsável pela construção de um condomínio à beira-mar em Taipu de Fora, na Península de Maraú, um dos destinos mais procurados do litoral baiano. Além disso, ela também divide com os pais a administração de um posto de gasolina, além de lojas e escritórios na mesma região.

