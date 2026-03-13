NOVELA DAS 9

Sonífero, convocação para depor e descoberta da escultura agitam Três Graças nesta sexta (13)

Capítulo tem plano contra Ferette, confronto entre personagens e reviravolta no ferro-velho envolvendo a famosa escultura.

Heider Sacramento

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:00

Arminda encontra a escultura das Três Graças no ferro-velho após dopar Joaquim Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Três Graças desta sexta-feira (13) promete movimentar a trama com novos confrontos e descobertas ligadas ao roubo da escultura. A tensão aumenta quando personagens se envolvem em planos arriscados e investigações avançam.

Gerluce despista Paulinho após ser questionada, enquanto Arminda marca um encontro com Joaquim no ferro-velho. Ao mesmo tempo, Zenilda demonstra orgulho de Leonardo quando o filho decide ajudar o grupo de Rogério a tentar derrubar Ferette.

Protagonistas de Três Graças 1 de 3

Em outra frente, Arminda coloca Ferette para dormir ao misturar um sonífero em sua bebida, substância fornecida por Helga. Júnior aceita passar alguns dias hospedado na casa de Maggye, enquanto Kasper entra em pânico ao ser convocado por Juquinha para depor sobre o roubo das Três Graças.