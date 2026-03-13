Sonífero, convocação para depor e descoberta da escultura agitam Três Graças nesta sexta (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de março de 2026 às 08:00
O capítulo de Três Graças desta sexta-feira (13) promete movimentar a trama com novos confrontos e descobertas ligadas ao roubo da escultura. A tensão aumenta quando personagens se envolvem em planos arriscados e investigações avançam.
Gerluce despista Paulinho após ser questionada, enquanto Arminda marca um encontro com Joaquim no ferro-velho. Ao mesmo tempo, Zenilda demonstra orgulho de Leonardo quando o filho decide ajudar o grupo de Rogério a tentar derrubar Ferette.
Protagonistas de Três Graças
Em outra frente, Arminda coloca Ferette para dormir ao misturar um sonífero em sua bebida, substância fornecida por Helga. Júnior aceita passar alguns dias hospedado na casa de Maggye, enquanto Kasper entra em pânico ao ser convocado por Juquinha para depor sobre o roubo das Três Graças.
Paralelamente, Lucélia pede uma arma a Vandílson. O clima também esquenta quando Misael flagra Gilmar na casa de Júnior com Consuelo e os dois acabam se enfrentando. No desfecho do capítulo, Arminda droga Joaquim com um sonífero, vasculha o ferro-velho e acaba encontrando a escultura das Três Graças.