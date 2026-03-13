Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sonífero, convocação para depor e descoberta da escultura agitam Três Graças nesta sexta (13)

Capítulo tem plano contra Ferette, confronto entre personagens e reviravolta no ferro-velho envolvendo a famosa escultura.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:00

Arminda encontra a escultura das Três Graças no ferro-velho após dopar Joaquim Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Três Graças desta sexta-feira (13) promete movimentar a trama com novos confrontos e descobertas ligadas ao roubo da escultura. A tensão aumenta quando personagens se envolvem em planos arriscados e investigações avançam.

Gerluce despista Paulinho após ser questionada, enquanto Arminda marca um encontro com Joaquim no ferro-velho. Ao mesmo tempo, Zenilda demonstra orgulho de Leonardo quando o filho decide ajudar o grupo de Rogério a tentar derrubar Ferette.

Protagonistas de Três Graças

Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
1 de 3
Protagonistas de Três Graças por Reprodução

Em outra frente, Arminda coloca Ferette para dormir ao misturar um sonífero em sua bebida, substância fornecida por Helga. Júnior aceita passar alguns dias hospedado na casa de Maggye, enquanto Kasper entra em pânico ao ser convocado por Juquinha para depor sobre o roubo das Três Graças.

Paralelamente, Lucélia pede uma arma a Vandílson. O clima também esquenta quando Misael flagra Gilmar na casa de Júnior com Consuelo e os dois acabam se enfrentando. No desfecho do capítulo, Arminda droga Joaquim com um sonífero, vasculha o ferro-velho e acaba encontrando a escultura das Três Graças.

Leia mais

Imagem - Tarot indica transformações e novos caminhos para os signos nesta sexta (13)

Tarot indica transformações e novos caminhos para os signos nesta sexta (13)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor que mistura brasilidade, arte e peças afetivas

Como é o apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor que mistura brasilidade, arte e peças afetivas

Imagem - Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Tags:

Novela Televisão Três Graças

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de março): decisões importantes e planos para o futuro entram no radar dos signos

Cor e número da sorte de hoje (13 de março): decisões importantes e planos para o futuro entram no radar dos signos
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com Fernanda Torres e Wagner Moura nesta sexta-feira (13 de março)

Sessão da Tarde exibe filme com Fernanda Torres e Wagner Moura nesta sexta-feira (13 de março)
Imagem - Bruna Biancardi desabafa após Mel, de 8 meses, ser levada ao hospital

Bruna Biancardi desabafa após Mel, de 8 meses, ser levada ao hospital

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA
02

A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
03

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
04

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é