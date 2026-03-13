ASTROLOGIA

Tarot indica transformações e novos caminhos para os signos nesta sexta (13)

Carta do dia aponta encerramento de ciclos e oportunidades para iniciar uma nova fase

Heider Sacramento

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta sexta-feira, 13 de março, revela a carta A Morte como energia predominante do dia. Apesar do nome impactante, o arcano não representa perdas literais, mas sim transformações profundas e encerramento de ciclos.

De acordo com especialistas em tarot, a presença dessa carta indica um momento em que mudanças se tornam inevitáveis. Situações antigas podem chegar ao fim para abrir espaço para novos caminhos e oportunidades.

No trabalho, o período pode marcar transições, mudanças de planos ou decisões que apontam para uma nova direção profissional. Já no campo emocional, o arcano sugere desapego de padrões antigos e abertura para novas experiências.