Tarot indica transformações e novos caminhos para os signos nesta sexta (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de março de 2026 às 07:00
A leitura do tarot para esta sexta-feira, 13 de março, revela a carta A Morte como energia predominante do dia. Apesar do nome impactante, o arcano não representa perdas literais, mas sim transformações profundas e encerramento de ciclos.
De acordo com especialistas em tarot, a presença dessa carta indica um momento em que mudanças se tornam inevitáveis. Situações antigas podem chegar ao fim para abrir espaço para novos caminhos e oportunidades.
Tarot
No trabalho, o período pode marcar transições, mudanças de planos ou decisões que apontam para uma nova direção profissional. Já no campo emocional, o arcano sugere desapego de padrões antigos e abertura para novas experiências.
A energia da carta reforça que finais são, muitas vezes, necessários para que novos começos possam surgir.