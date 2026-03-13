Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot indica transformações e novos caminhos para os signos nesta sexta (13)

Carta do dia aponta encerramento de ciclos e oportunidades para iniciar uma nova fase

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta sexta-feira, 13 de março, revela a carta A Morte como energia predominante do dia. Apesar do nome impactante, o arcano não representa perdas literais, mas sim transformações profundas e encerramento de ciclos.

De acordo com especialistas em tarot, a presença dessa carta indica um momento em que mudanças se tornam inevitáveis. Situações antigas podem chegar ao fim para abrir espaço para novos caminhos e oportunidades.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

No trabalho, o período pode marcar transições, mudanças de planos ou decisões que apontam para uma nova direção profissional. Já no campo emocional, o arcano sugere desapego de padrões antigos e abertura para novas experiências.

A energia da carta reforça que finais são, muitas vezes, necessários para que novos começos possam surgir.

Leia mais

Imagem - Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Imagem - Como é por dentro do avião de Neymar, jato de até R$ 270 milhões que leva 14 passageiros

Como é por dentro do avião de Neymar, jato de até R$ 270 milhões que leva 14 passageiros

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Mais recentes

Imagem - Claudia Leitte diz que sofreu com saúde mental na pandemia: 'Procurei um psiquiatra'

Claudia Leitte diz que sofreu com saúde mental na pandemia: 'Procurei um psiquiatra'
Imagem - O universo escolhe Gêmeos, Câncer, Virgem e Sagitário para receber uma energia especial hoje (13 de março)

O universo escolhe Gêmeos, Câncer, Virgem e Sagitário para receber uma energia especial hoje (13 de março)
Imagem - O perigo silencioso dos energéticos e pré-treinos pode estar por trás das mortes precoces de jovens

O perigo silencioso dos energéticos e pré-treinos pode estar por trás das mortes precoces de jovens

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
02

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
03

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Imagem - Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?
04

Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?