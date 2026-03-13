FAMOSOS

Bruna Biancardi desabafa após Mel, de 8 meses, ser levada ao hospital

Influenciadora contou que a bebê precisou de atendimento médico

Bruna Biancardi e Mel Crédito: Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia

Bruna Biancardi mal retornou ao Brasil, após participar da semana de moda em Paris, na França, e já passou por um susto. A influenciadora contou, nos Stories do Instagram, que teve que levar a filha caçula, Mel, de apenas 8 meses, ao hospital.

A companheira de Neymar publicou uma foto em que aparece na unidade de saúde com a bebê. Ela contou que Mel passou mal e precisou de atendimento médico, mas tranquilizou os seguidores ao afirmar que se tratava apenas de uma "gripe forte".

"Sumida por motivos de: ontem cheguei e levei a Melzinha no hospital. Graças a Deus é só uma gripe forte", escreveu ela.

Biancardi já havia usado as redes sociais para fazer um desabafo logo no início de sua viagem de trabalho. Ela comentou sobre o sentimento de viajar sem as filhas, Mavie e Mel. "Vim a trabalho, fazer a semana de moda por aqui, alguns desfiles e outros compromissos que vocês vão acompanhar. Hoje já temos o primeiro desfile e eu estou super ansiosa", afirmou, na ocasião.

"Vim sem a Mavie e a Mel, tô com o coraçãozinho apertado já, primeiro dia. Estou até com a tatuagem que a Mavie fez, eu nem tirei", disse, ao mostrar o desenho colado pela primogênita.