Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Biancardi desabafa após Mel, de 8 meses, ser levada ao hospital

Influenciadora contou que a bebê precisou de atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:19

Bruna Biancardi e Mel
Bruna Biancardi e Mel Crédito: Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia

Bruna Biancardi mal retornou ao Brasil, após participar da semana de moda em Paris, na França, e já passou por um susto. A influenciadora contou, nos Stories do Instagram, que teve que levar a filha caçula, Mel, de apenas 8 meses, ao hospital.

A companheira de Neymar publicou uma foto em que aparece na unidade de saúde com a bebê. Ela contou que Mel passou mal e precisou de atendimento médico, mas tranquilizou os seguidores ao afirmar que se tratava apenas de uma "gripe forte".

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel

Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Carnaval das filhas de Neymar por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
1 de 13
Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia

"Sumida por motivos de: ontem cheguei e levei a Melzinha no hospital. Graças a Deus é só uma gripe forte", escreveu ela.

Biancardi já havia usado as redes sociais para fazer um desabafo logo no início de sua viagem de trabalho. Ela comentou sobre o sentimento de viajar sem as filhas, Mavie e Mel. "Vim a trabalho, fazer a semana de moda por aqui, alguns desfiles e outros compromissos que vocês vão acompanhar. Hoje já temos o primeiro desfile e eu estou super ansiosa", afirmou, na ocasião. 

"Vim sem a Mavie e a Mel, tô com o coraçãozinho apertado já, primeiro dia. Estou até com a tatuagem que a Mavie fez, eu nem tirei", disse, ao mostrar o desenho colado pela primogênita.

Bruna Biancardi levou filha caçula para hospital
Bruna Biancardi levou filha caçula para hospital Crédito: Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Líder, Cowboy traça plano para o Paredão no BBB 26 e recebe alerta de Jonas: 'Muito arriscado'

Líder, Cowboy traça plano para o Paredão no BBB 26 e recebe alerta de Jonas: 'Muito arriscado'

Imagem - Saiba o que Tadeu Schmidt não abre mão de fazer durante os 100 dias do BBB 26

Saiba o que Tadeu Schmidt não abre mão de fazer durante os 100 dias do BBB 26

Imagem - Claudia Leitte diz que sofreu com saúde mental na pandemia: 'Procurei um psiquiatra'

Claudia Leitte diz que sofreu com saúde mental na pandemia: 'Procurei um psiquiatra'

Tags:

Neymar Mavie Bruna Biancardi Hospital Mel Gripe

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de março): decisões importantes e planos para o futuro entram no radar dos signos

Cor e número da sorte de hoje (13 de março): decisões importantes e planos para o futuro entram no radar dos signos
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com Fernanda Torres e Wagner Moura nesta sexta-feira (13 de março)

Sessão da Tarde exibe filme com Fernanda Torres e Wagner Moura nesta sexta-feira (13 de março)
Imagem - Sonífero, convocação para depor e descoberta da escultura agitam Três Graças nesta sexta (13)

Sonífero, convocação para depor e descoberta da escultura agitam Três Graças nesta sexta (13)

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA
02

A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
03

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
04

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é