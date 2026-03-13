Acesse sua conta
Claudia Leitte diz que sofreu com saúde mental na pandemia: 'Procurei um psiquiatra'

Cantora disse que nova turnê foi inspirada em fase difícil e reflexões

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:07

Claudia Leitte
Claudia Leitte Crédito: Reprodução/Instagram

O cuidado com a saúde mental foi decisivo para a criação da nova turnê de Claudia Leitte. Após 25 anos de carreira, a cantora apresenta o projeto "Intemporal", que nasceu de um momento de muita reflexão pessoal sobre a vida e questões emocionais que, até então, não costumava expor.

"Esse é um lado que descobri que tenho na pandemia. Todo mundo tem seu momento difícil, passa por lutas na vida, e eu canalizei isso para a música. Eu, obviamente, procurei um psiquiatra para me cuidar. Acho que eu nunca tinha ficado sem um palco na minha vida. O palco sempre foi uma espécie de troféu para mim, sempre me curei ali. Ou tinha a falsa sensação de que estava sendo curada. Às vezes, você só está mascarando algumas coisas", disse Claudia, em entrevista ao jornal Extra.

Claudia Leitte por @daniivalverdee/Divulgação

Acostumada a uma rotina intensa de shows e eventos, a cantora contou que desacelerar foi um dos maiores desafios daquele período. Mesmo realizando lives e mantendo atividades ligadas à música, ela percebeu que precisava olhar com mais atenção para a própria saúde mental.

"Eu estava fazendo live, cantando, trabalhando, mas ainda era uma contradição na minha cabeça. Eu acho que nunca tinha ficado sem um palco na minha vida. Teve um momento em que aquilo simplesmente suprimiu todo o resto e eu não sabia lidar. Então busquei tratamento psicológico. Foi difícil, mas gerou um show lindo", avaliou.

Em "Intemporal", a cantora revisita diferentes momentos de sua trajetória sem abrir mão da energia que a consagrou no axé. O show foi estruturado em quatro atos e acompanha uma espécie de jornada emocional. A apresentação começa com clima de carnaval, passa por um momento de solitude e solidão forçada e segue até chegar à ideia de cura. O repertório também revisita músicas que marcaram sua formação artística, incluindo releituras de canções como “Sozinho”, de Caetano Veloso, “Prefixo de Verão”, da Banda Mel, e “Deslizes”, de Fagner.

"O mote deste show é saber quem você é. Vai ter um momento de dor, mas ele vai passar. E isso você só consegue com tratamento. Eu acho que esse show é importante para mim, mas ele tem sido muito importante também para os meus fãs, para as pessoas que têm a oportunidade de assistir dessa forma", falou.

Para Claudia, o processo de autoconhecimento também ajudou a lidar melhor com as críticas e com a exposição que acompanha uma carreira tão longa na música.

"Quando ligo o meu hiperfoco, que é a minha consciência do meu eu mais forte, mais intenso, eu não consigo ver outras coisas. Eu não ligo. Não é que eu não me importe com o que falam de mim, mas simplesmente não é o meu foco, não é o meu objetivo, e isso, de certa forma, também me salvou ao longo da minha vida", concluiu Claudia, que se apresentará nesta sexta-feira (13) no Vivo Rio, no Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

