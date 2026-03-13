Cor e número da sorte de hoje (13 de março): decisões importantes e planos para o futuro entram no radar dos signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de março de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 13 de março, traz uma energia mais reflexiva, em que muitos signos podem sentir necessidade de organizar ideias e planejar os próximos passos com mais cuidado. Assuntos ligados a dinheiro, casa e trabalho ganham destaque, enquanto conversas sinceras ajudam a manter o equilíbrio nas relações. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Revisar decisões recentes pode ajudar você a enxergar caminhos mais seguros no trabalho e nas finanças. Flexibilidade será útil para lidar com mudanças inesperadas no dia.
Cor da sorte: Rosa-bebê
Número da sorte: 2
Touro: O momento favorece avaliar riscos antes de tomar decisões financeiras importantes. No trabalho, novas oportunidades podem surgir se você estiver aberto a mudanças.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 8
Gêmeos: Suas ideias podem ganhar destaque se forem apresentadas com clareza. A organização também será essencial para lidar com diferentes tarefas ao longo do dia.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 3
Câncer: Manter uma postura positiva no trabalho pode ajudar a melhorar resultados. Conversas francas dentro da família também contribuem para fortalecer os vínculos.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 7
Leão: Dividir responsabilidades pode aliviar a pressão no trabalho. Momentos com pessoas próximas tendem a trazer leveza e renovar o ânimo.
Cor da sorte: Verde-escuro
Número da sorte: 5
Virgem: O esforço constante começa a mostrar resultados, especialmente na área profissional. Ainda assim, será importante ter paciência com processos que exigem mais tempo.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 18
Libra: A diplomacia será essencial para manter a estabilidade em ambientes de trabalho e família. Resolver pendências financeiras também pode trazer alívio.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 17
Escorpião: A sensação de segurança pode aumentar quando você organiza planos pensando no longo prazo. O apoio da família também ajuda a trazer mais tranquilidade.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 1
Sagitário: Curiosidade e vontade de aprender podem abrir novas portas hoje. O dia também favorece reflexões sobre metas e projetos futuros.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 22
Capricórnio: Conselhos de pessoas experientes podem ajudar a esclarecer dúvidas profissionais. Manter disciplina nas finanças será fundamental.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Aquário: Pequenas conquistas dentro de casa podem trazer satisfação inesperada. No trabalho, adaptar-se a mudanças pode ser a chave para manter o equilíbrio.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 5
Peixes: Momentos de pausa ajudam a organizar pensamentos e reduzir o estresse. Decisões ligadas à casa ou família podem exigir uma análise mais cuidadosa.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 8