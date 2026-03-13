Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (13 de março): decisões importantes e planos para o futuro entram no radar dos signos

A sexta-feira pede calma para avaliar escolhas e pensar no longo prazo, especialmente em assuntos financeiros, familiares e ligados ao lar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, 13 de março, traz uma energia mais reflexiva, em que muitos signos podem sentir necessidade de organizar ideias e planejar os próximos passos com mais cuidado. Assuntos ligados a dinheiro, casa e trabalho ganham destaque, enquanto conversas sinceras ajudam a manter o equilíbrio nas relações. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Revisar decisões recentes pode ajudar você a enxergar caminhos mais seguros no trabalho e nas finanças. Flexibilidade será útil para lidar com mudanças inesperadas no dia.

Cor da sorte: Rosa-bebê

Número da sorte: 2

Touro: O momento favorece avaliar riscos antes de tomar decisões financeiras importantes. No trabalho, novas oportunidades podem surgir se você estiver aberto a mudanças.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 8

Gêmeos: Suas ideias podem ganhar destaque se forem apresentadas com clareza. A organização também será essencial para lidar com diferentes tarefas ao longo do dia.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Manter uma postura positiva no trabalho pode ajudar a melhorar resultados. Conversas francas dentro da família também contribuem para fortalecer os vínculos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Leão: Dividir responsabilidades pode aliviar a pressão no trabalho. Momentos com pessoas próximas tendem a trazer leveza e renovar o ânimo.

Cor da sorte: Verde-escuro

Número da sorte: 5

Virgem: O esforço constante começa a mostrar resultados, especialmente na área profissional. Ainda assim, será importante ter paciência com processos que exigem mais tempo.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 18

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: A diplomacia será essencial para manter a estabilidade em ambientes de trabalho e família. Resolver pendências financeiras também pode trazer alívio.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 17

Escorpião: A sensação de segurança pode aumentar quando você organiza planos pensando no longo prazo. O apoio da família também ajuda a trazer mais tranquilidade.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 1

Sagitário: Curiosidade e vontade de aprender podem abrir novas portas hoje. O dia também favorece reflexões sobre metas e projetos futuros.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 22

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Conselhos de pessoas experientes podem ajudar a esclarecer dúvidas profissionais. Manter disciplina nas finanças será fundamental.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Aquário: Pequenas conquistas dentro de casa podem trazer satisfação inesperada. No trabalho, adaptar-se a mudanças pode ser a chave para manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Peixes: Momentos de pausa ajudam a organizar pensamentos e reduzir o estresse. Decisões ligadas à casa ou família podem exigir uma análise mais cuidadosa.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

