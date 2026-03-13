ASTROLOGIA

O universo escolhe Gêmeos, Câncer, Virgem e Sagitário para receber uma energia especial hoje (13 de março)

Uma onda de confiança, carisma e libertação emocional marca o dia e faz esses signos se reconectarem com quem realmente são

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 13 de março, traz uma energia diferente, daquelas que despertam algo dentro da gente. É como sair de um período de dúvida e voltar a lembrar da própria força. Para alguns signos, essa mudança se manifesta como confiança para falar o que sentem, deixar inseguranças para trás ou simplesmente voltar a acreditar em si mesmos. Quando isso acontece, a vida começa a fluir com mais leveza. Quatro signos recebem esse impulso especial e percebem que autenticidade pode abrir portas inesperadas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você se sente mais solto para falar o que pensa e expressar sentimentos que normalmente guardaria. Essa espontaneidade chama atenção e torna suas conversas mais envolventes do que nunca. As pessoas se aproximam naturalmente, atraídas pela sua energia curiosa e pelo seu jeito inteligente de enxergar o mundo. Esse momento mostra que sua voz tem força e que suas ideias podem inspirar muita gente.

Dica cósmica: Quando você se expressa sem medo, sua luz naturalmente atrai as pessoas certas.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer: Uma coragem diferente surge dentro de você e ajuda a quebrar barreiras antigas. Aquilo que antes parecia difícil de dizer agora sai com mais clareza e firmeza. Ao se posicionar, você percebe que recebe muito mais carinho e apoio do que imaginava. Esse momento traz uma sensação de acolhimento e reconhecimento que fortalece sua confiança.

Dica cósmica: Ser verdadeiro sobre o que sente pode transformar suas relações.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem: O maior presente deste dia é a libertação de uma autocrítica que vinha pesando demais. Você começa a perceber que não precisa ser perfeito para merecer respeito, carinho ou admiração. Esse alívio emocional abre espaço para mais leveza e autoestima. Quando você deixa de se julgar tanto, sua energia muda e tudo ao redor começa a responder de forma mais positiva.

Dica cósmica: Trate a si mesmo com a mesma gentileza que oferece aos outros.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário: Um sentimento forte de confiança e alegria toma conta de você. Existe vontade de compartilhar talentos, ideias e experiências com o mundo, e essa generosidade cria conexões poderosas. Ao mostrar quem você realmente é, você inspira pessoas ao seu redor e fortalece sua própria autoestima. Esse é um momento em que dar e receber caminham juntos.

Dica cósmica: Quando você compartilha seus talentos, o universo devolve em dobro.