O universo escolhe Gêmeos, Câncer, Virgem e Sagitário para receber uma energia especial hoje (13 de março)

Uma onda de confiança, carisma e libertação emocional marca o dia e faz esses signos se reconectarem com quem realmente são

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 13 de março, traz uma energia diferente, daquelas que despertam algo dentro da gente. É como sair de um período de dúvida e voltar a lembrar da própria força. Para alguns signos, essa mudança se manifesta como confiança para falar o que sentem, deixar inseguranças para trás ou simplesmente voltar a acreditar em si mesmos. Quando isso acontece, a vida começa a fluir com mais leveza. Quatro signos recebem esse impulso especial e percebem que autenticidade pode abrir portas inesperadas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você se sente mais solto para falar o que pensa e expressar sentimentos que normalmente guardaria. Essa espontaneidade chama atenção e torna suas conversas mais envolventes do que nunca. As pessoas se aproximam naturalmente, atraídas pela sua energia curiosa e pelo seu jeito inteligente de enxergar o mundo. Esse momento mostra que sua voz tem força e que suas ideias podem inspirar muita gente.

Dica cósmica: Quando você se expressa sem medo, sua luz naturalmente atrai as pessoas certas.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Câncer: Uma coragem diferente surge dentro de você e ajuda a quebrar barreiras antigas. Aquilo que antes parecia difícil de dizer agora sai com mais clareza e firmeza. Ao se posicionar, você percebe que recebe muito mais carinho e apoio do que imaginava. Esse momento traz uma sensação de acolhimento e reconhecimento que fortalece sua confiança.

Dica cósmica: Ser verdadeiro sobre o que sente pode transformar suas relações.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Virgem: O maior presente deste dia é a libertação de uma autocrítica que vinha pesando demais. Você começa a perceber que não precisa ser perfeito para merecer respeito, carinho ou admiração. Esse alívio emocional abre espaço para mais leveza e autoestima. Quando você deixa de se julgar tanto, sua energia muda e tudo ao redor começa a responder de forma mais positiva.

Dica cósmica: Trate a si mesmo com a mesma gentileza que oferece aos outros.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Sagitário: Um sentimento forte de confiança e alegria toma conta de você. Existe vontade de compartilhar talentos, ideias e experiências com o mundo, e essa generosidade cria conexões poderosas. Ao mostrar quem você realmente é, você inspira pessoas ao seu redor e fortalece sua própria autoestima. Esse é um momento em que dar e receber caminham juntos.

Dica cósmica: Quando você compartilha seus talentos, o universo devolve em dobro.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Signo Câncer Gêmeos Virgem Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

