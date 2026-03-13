Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sessão da Tarde exibe filme com Fernanda Torres e Wagner Moura nesta sexta-feira (13 de março)

Filme traz vários atores nacionais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:30

Filme é um dos clássicos nacionais
Filme é um dos clássicos nacionais Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (13) a Sessão da Tarde exibe o filme nacional “Saneamento Básico” (2007). O longa traz vários atores consagrados do cinema e teledramaturgia brasileira como Wagner Moura, Fernanda Torres e Lázaro Ramos.

No filme, os moradores de uma pequena vila de descendentes de colonos italianos localizada na serra gaúcha, reúnem-se para tomar providências a respeito da construção de uma fossa para tratamento do esgoto.

'Saneamento Básico'

Filme nacional por Reprodução
Filme nacional por Reprodução
Filme nacional por Reprodução
Filme nacional por Reprodução
Filme nacional por Reprodução
1 de 5
Filme nacional por Reprodução

Eles elegem uma comissão, que é responsável por fazer o pedido junto à sub-prefeitura. A secretária da prefeitura reconhece a necessidade da obra, mas informa que não terá verba para realizá-la até o final do ano. Entretanto, a prefeitura dispõe de quase R$ 10 mil para a produção de um vídeo.

Este dinheiro foi dado pelo governo federal e, se não for usado, será devolvido em breve. Surge então a idéia de usar a quantia para realizar a obra e rodar um vídeo sobre a própria obra, que teria o apoio da prefeitura. Porém a retirada da quantia depende da apresentação de um roteiro e de um projeto de vídeo, além de haver a exigência que ele seja de ficção. Desta forma os moradores se reúnem para elaborar um filme, que seria estrelado por um monstro que vive nas obras de construção de uma fossa.

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.

Tags:

Filme Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de março): decisões importantes e planos para o futuro entram no radar dos signos

Cor e número da sorte de hoje (13 de março): decisões importantes e planos para o futuro entram no radar dos signos
Imagem - Bruna Biancardi desabafa após Mel, de 8 meses, ser levada ao hospital

Bruna Biancardi desabafa após Mel, de 8 meses, ser levada ao hospital
Imagem - Sonífero, convocação para depor e descoberta da escultura agitam Três Graças nesta sexta (13)

Sonífero, convocação para depor e descoberta da escultura agitam Três Graças nesta sexta (13)

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA
02

A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
03

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
04

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é