Sessão da Tarde exibe filme com Fernanda Torres e Wagner Moura nesta sexta-feira (13 de março)

Filme traz vários atores nacionais

Felipe Sena

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:30

Filme é um dos clássicos nacionais Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (13) a Sessão da Tarde exibe o filme nacional “Saneamento Básico” (2007). O longa traz vários atores consagrados do cinema e teledramaturgia brasileira como Wagner Moura, Fernanda Torres e Lázaro Ramos.

No filme, os moradores de uma pequena vila de descendentes de colonos italianos localizada na serra gaúcha, reúnem-se para tomar providências a respeito da construção de uma fossa para tratamento do esgoto.

Eles elegem uma comissão, que é responsável por fazer o pedido junto à sub-prefeitura. A secretária da prefeitura reconhece a necessidade da obra, mas informa que não terá verba para realizá-la até o final do ano. Entretanto, a prefeitura dispõe de quase R$ 10 mil para a produção de um vídeo.

Este dinheiro foi dado pelo governo federal e, se não for usado, será devolvido em breve. Surge então a idéia de usar a quantia para realizar a obra e rodar um vídeo sobre a própria obra, que teria o apoio da prefeitura. Porém a retirada da quantia depende da apresentação de um roteiro e de um projeto de vídeo, além de haver a exigência que ele seja de ficção. Desta forma os moradores se reúnem para elaborar um filme, que seria estrelado por um monstro que vive nas obras de construção de uma fossa.