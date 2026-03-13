Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de março de 2026 às 06:28
Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O jogo vencedor foi registrado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e faturou R$ 68.098,14.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita pela internet, com seis números, em uma aposta simples.
As dezenas sorteadas no concurso 2983 foram: 03 – 15 – 30 – 32 – 40 – 52.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, que acontece no sábado (14), é de R$ 75 milhões.
Ao todo, 35 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 68.098,14. Já na quadra, 2.957 apostas foram premiadas, com R$ 1.328,62 para cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 59,8 milhões, segundo a Caixa.