Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de março de 2026 às 06:28

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O jogo vencedor foi registrado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e faturou R$ 68.098,14.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita pela internet, com seis números, em uma aposta simples.

As dezenas sorteadas no concurso 2983 foram: 03 – 15 – 30 – 32 – 40 – 52.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, que acontece no sábado (14), é de R$ 75 milhões.

Ao todo, 35 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 68.098,14. Já na quadra, 2.957 apostas foram premiadas, com R$ 1.328,62 para cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 59,8 milhões, segundo a Caixa.

Aposta Mega-sena

