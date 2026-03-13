Acesse sua conta
BYD abre 3 mil novas vagas de emprego com ampliação da fábrica em Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:05

Crédito: Iracema Chequer/Divulgação BYD

A montadora chinesa BYD anunciou a criação de cerca de 3 mil novos empregos com a ampliação das operações da fábrica que está sendo instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (12) e marca uma nova etapa da implantação do complexo industrial da empresa na Bahia.

O avanço do projeto já havia sido discutido na terça-feira (10), durante uma reunião entre representantes da BYD no Brasil e autoridades envolvidas na implantação da montadora no estado. O encontro tratou do andamento das obras e do planejamento das operações da empresa na região Nordeste. Nesta nova fase, também foram debatidos o uso de incentivos fiscais administrados por órgãos estaduais e os impactos econômicos e sociais previstos com a chegada da indústria ao município.

O empreendimento já reúne investimentos estimados em R$ 5,5 bilhões. A expectativa é que o projeto completo gere cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos ao longo das etapas de implantação e funcionamento da fábrica, consolidando a Bahia como sede do maior complexo industrial da BYD fora da China.

Quando estiver totalmente em operação, a planta instalada em Camaçari deverá ter capacidade para produzir até 600 mil veículos por ano. O complexo funcionará de forma integrada, reunindo não apenas a montagem dos automóveis, mas também a fabricação de baterias de alta tecnologia e componentes automotivos, fortalecendo a cadeia de fornecedores na região.

Durante a apresentação do projeto, executivos da montadora também detalharam o cronograma de implantação da unidade, que ocupará uma área de aproximadamente 4,6 milhões de metros quadrados. A estrutura contará com uma linha de produção mista, capaz de fabricar simultaneamente veículos totalmente elétricos e modelos híbridos.

Na fase inicial da operação, três carros que já são comercializados no mercado brasileiro devem começar a ser produzidos na fábrica baiana: o Dolphin Mini, totalmente elétrico, o Song Pro (GL/GS), híbrido plug-in, e o King (GL/GS), sedã híbrido. Além de atender a demanda do mercado nacional, a unidade de Camaçari também terá foco na exportação de veículos, especialmente para países da América Latina e do continente africano.

