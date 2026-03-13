Acesse sua conta
Quatro dias e 30km depois: saiba onde corpo de mulher arrastada por enxurrada na Bahia foi encontrado

Mulher arrastada por enxurrada na Bahia percorreu 30 km até ser encontrada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:26

Rosânia desapareceu após ser arrastada pela enxurrada
Rosânia desapareceu após ser arrastada pela enxurrada Crédito: Reprodução/ TV Sudoeste/ Redes sociais

O corpo de Rosania Silva Borges, que foi arrastada por uma enxurrada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi localizado a cerca de 30 quilômetros do ponto onde ocorreu o acidente. Isso porque, apesar do incidente ter ocorrido na cidade, o corpo foi encontrado por um vaqueiro em uma comunidade da zona rural do município.

Após localizar a vítima, o homem acionou os socorristas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), Rosania estava presa entre pedras em um trecho do Rio Verruga. Os militares informaram que a correnteza poderia ter levado o corpo ainda mais distante caso o volume de água tivesse aumentado.

A vítima foi levada pela força da água após o carro de transporte por aplicativo em que estava cair em um canal enquanto seguia pela cidade. Rosania estava a caminho da escola de um dos cinco filhos quando o acidente aconteceu. O motorista conseguiu sair do veículo a tempo, mas a passageira acabou sendo carregada pela correnteza.

As buscas mobilizaram equipes durante quatro dias. Depois retirada do local, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia que confirmou oficialmente a identidade da vítima. Em seguida, foi liberado para os familiares ainda durante a tarde.

