CRIME

Ex-gerente de banco é preso por desviar R$ 1,5 milhão de clientes na Bahia

Mandados de busca foram cumpridos em operação contra fraudes eletrônicas em contas bancárias

Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:53

Polícia Federal Crédito: Divulgação

A Polícia Federal realizou uma operação em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, para investigar um esquema de fraudes eletrônicas que teria causado prejuízo estimado em R$ 1,3 milhão a clientes de instituições financeiras. A ação foi realizada na quarta-feira (11), quando agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão no município.



De acordo com as investigações, o principal alvo da apuração é um ex-gerente de banco, apontado como responsável por coordenar o acesso irregular às contas das vítimas. Outras pessoas também são investigadas por possível participação no esquema, mas os detalhes sobre o envolvimento delas não foram divulgados pelas autoridades.

Segundo a Polícia Federal, o suspeito utilizava informações privilegiadas para entrar nas contas bancárias dos clientes e realizar transferências para contas de terceiros. Posteriormente, os valores eram novamente movimentados até chegar à conta controlada pelo investigado.

Durante o andamento das investigações, a Justiça autorizou medidas cautelares para aprofundar a apuração. Entre elas estão a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal dos suspeitos, além do bloqueio de recursos financeiros existentes nas contas utilizadas no esquema.