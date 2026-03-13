Ex-gerente de banco é preso por desviar R$ 1,5 milhão de clientes na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 13 de março de 2026 às 07:53
A Polícia Federal realizou uma operação em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, para investigar um esquema de fraudes eletrônicas que teria causado prejuízo estimado em R$ 1,3 milhão a clientes de instituições financeiras. A ação foi realizada na quarta-feira (11), quando agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão no município.
De acordo com as investigações, o principal alvo da apuração é um ex-gerente de banco, apontado como responsável por coordenar o acesso irregular às contas das vítimas. Outras pessoas também são investigadas por possível participação no esquema, mas os detalhes sobre o envolvimento delas não foram divulgados pelas autoridades.
Polícia Federal
Segundo a Polícia Federal, o suspeito utilizava informações privilegiadas para entrar nas contas bancárias dos clientes e realizar transferências para contas de terceiros. Posteriormente, os valores eram novamente movimentados até chegar à conta controlada pelo investigado.
Durante o andamento das investigações, a Justiça autorizou medidas cautelares para aprofundar a apuração. Entre elas estão a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal dos suspeitos, além do bloqueio de recursos financeiros existentes nas contas utilizadas no esquema.
A Polícia Federal informou que, caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa.