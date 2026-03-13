'MAPA DA MORTE'

Levantamento mostra os trechos com mais mortes nas rodovias federais da Bahia; veja lista

BR-101 e BR-116 concentram alguns dos pontos mais perigosos

Maria Raquel Brito

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:00

BR-101 na Bahia Crédito: Divulgação/DNIT

Em 2025, foram registrados 2.845 acidentes nas rodovias federais que cortam a Bahia. As ocorrências resultaram em 463 mortes e 966 pessoas feridas, aponta um estudo feito pela Fundação Dom Cabral (FDC).

As rodovias que registraram mais sinistros no ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram as BRs 116 (1.010 acidentes), 324 (942) e 101 (910), que contemplam historicamente os trechos com mais ocorrências – com a BR-116, a maior do Brasil, sempre na liderança.

Apesar de figurar no terceiro lugar no ranking das rodovias federais com mais acidentes no estado, a liderança em vítimas fatais foi da BR-101 nos últimos dois anos. Foram 167 mortes em 2024 e 147 em 2025, aponta a PRF – o equivalente a uma morte a cada três dias ao longo dos dois anos. Na BR-116, rodovia que registrou a maior quantidade de acidentes na Bahia em 2024 e 2025 (2.043 no total, frente a 1.811 na BR-101 e 1.873 na BR-324), foram 273 vítimas fatais nesse período.

Segundo o Guia CNT de Segurança nas Rodovias Brasileiras 2026, feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), três dos trechos mais letais do estado estão na BR-101, outros três na BR-116, dois na BR-242, um na BR-110 e um na BR-324.

Confira quais são os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

