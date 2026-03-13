Acesse sua conta
Levantamento mostra os trechos com mais mortes nas rodovias federais da Bahia; veja lista

BR-101 e BR-116 concentram alguns dos pontos mais perigosos

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:00

BR-101 na Bahia
BR-101 na Bahia Crédito: Divulgação/DNIT

Em 2025, foram registrados 2.845 acidentes nas rodovias federais que cortam a Bahia. As ocorrências resultaram em 463 mortes e 966 pessoas feridas, aponta um estudo feito pela Fundação Dom Cabral (FDC).

As rodovias que registraram mais sinistros no ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram as BRs 116 (1.010 acidentes), 324 (942) e 101 (910), que contemplam historicamente os trechos com mais ocorrências – com a BR-116, a maior do Brasil, sempre na liderança.

Apesar de figurar no terceiro lugar no ranking das rodovias federais com mais acidentes no estado, a liderança em vítimas fatais foi da BR-101 nos últimos dois anos. Foram 167 mortes em 2024 e 147 em 2025, aponta a PRF – o equivalente a uma morte a cada três dias ao longo dos dois anos. Na BR-116, rodovia que registrou a maior quantidade de acidentes na Bahia em 2024 e 2025 (2.043 no total, frente a 1.811 na BR-101 e 1.873 na BR-324), foram 273 vítimas fatais nesse período.

Segundo o Guia CNT de Segurança nas Rodovias Brasileiras 2026, feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), três dos trechos mais letais do estado estão na BR-101, outros três na BR-116, dois na BR-242, um na BR-110 e um na BR-324.

Confira quais são os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

