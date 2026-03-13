Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quais são as clínicas interditadas por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Ação resultou na prisão de treze pessoas até o momento

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:33

Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação Crédito: Divulgação Ascom PCBA

Quatro clínicas foram interditadas durante a Operação Peptídeos, que investiga a comercialização irregular de medicamentos utilizados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, as chamadas ‘canetas emagrecedoras’. Até o momento, treze pessoas foram presas na ação, que foi deflagrada na quarta-feira (11).

Clínicas interditadas:

Sterapia Plataforma

Clínica Hartmann

Bella Donna

Sterapia Caminho das Árvores

Leia mais

Imagem - Saiba quem são os 13 presos em operação contra rede de revenda de canetas emagrecedoras

Saiba quem são os 13 presos em operação contra rede de revenda de canetas emagrecedoras

Imagem - Sobe para 13 número de presos em operação que mira rede de revenda de canetas emagrecedoras na Bahia

Sobe para 13 número de presos em operação que mira rede de revenda de canetas emagrecedoras na Bahia

Imagem - Quem é dentista preso em prédio de luxo durante operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Quem é dentista preso em prédio de luxo durante operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante e nove por mandado de prisão temporária. Oito pessoas foram detidas em Salvador, nos bairros de Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul, além das cidades de Lauro de Freitas (2), Feira de Santana (2) e Camaçari (1).

Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia

Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
1 de 9
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA

Um dos principais alvos da operação foi o dentista Gustavo Garrido Gesteira, apontado como o chefe do esquema. Ele foi localizado em um apartamento na Ladeira da Barra, em Salvador, onde foram apreendidos medicamentos e substâncias proibidas, segundo a polícia.

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
1 de 5
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução

Gustavo é um dos sócios da clínica Medicina Oral, no bairro Cidade Jardim, e sócio-administrador da Drogaria Ondina, que também foi alvo da operação nesta quarta-feira. O dentista mantém ligação com uma farmácia localizada em São Paulo que já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal em novembro do ano passado.

Tags:

Bahia Salvador Canetas Emagrecedoras

Mais recentes

Imagem - Ex-gerente de banco é preso por desviar R$ 1,5 milhão de clientes na Bahia

Ex-gerente de banco é preso por desviar R$ 1,5 milhão de clientes na Bahia
Imagem - Quatro dias e 30km depois: saiba onde corpo de mulher arrastada por enxurrada na Bahia foi encontrado

Quatro dias e 30km depois: saiba onde corpo de mulher arrastada por enxurrada na Bahia foi encontrado
Imagem - Levantamento mostra os trechos com mais mortes nas rodovias federais da Bahia; veja lista

Levantamento mostra os trechos com mais mortes nas rodovias federais da Bahia; veja lista

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA
02

A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
03

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
04

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é