Saiba quais são as clínicas interditadas por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Ação resultou na prisão de treze pessoas até o momento

Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:33

Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação Crédito: Divulgação Ascom PCBA

Quatro clínicas foram interditadas durante a Operação Peptídeos, que investiga a comercialização irregular de medicamentos utilizados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, as chamadas ‘canetas emagrecedoras’. Até o momento, treze pessoas foram presas na ação, que foi deflagrada na quarta-feira (11).

Clínicas interditadas:

Sterapia Plataforma

Clínica Hartmann

Bella Donna

Sterapia Caminho das Árvores

Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante e nove por mandado de prisão temporária. Oito pessoas foram detidas em Salvador, nos bairros de Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul, além das cidades de Lauro de Freitas (2), Feira de Santana (2) e Camaçari (1).

Um dos principais alvos da operação foi o dentista Gustavo Garrido Gesteira, apontado como o chefe do esquema. Ele foi localizado em um apartamento na Ladeira da Barra, em Salvador, onde foram apreendidos medicamentos e substâncias proibidas, segundo a polícia.

