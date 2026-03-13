Saiba quais são as clínicas interditadas por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de março de 2026 às 08:33
Quatro clínicas foram interditadas durante a Operação Peptídeos, que investiga a comercialização irregular de medicamentos utilizados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, as chamadas ‘canetas emagrecedoras’. Até o momento, treze pessoas foram presas na ação, que foi deflagrada na quarta-feira (11).
Clínicas interditadas:
Sterapia Plataforma
Clínica Hartmann
Bella Donna
Sterapia Caminho das Árvores
Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante e nove por mandado de prisão temporária. Oito pessoas foram detidas em Salvador, nos bairros de Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul, além das cidades de Lauro de Freitas (2), Feira de Santana (2) e Camaçari (1).
Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia
Um dos principais alvos da operação foi o dentista Gustavo Garrido Gesteira, apontado como o chefe do esquema. Ele foi localizado em um apartamento na Ladeira da Barra, em Salvador, onde foram apreendidos medicamentos e substâncias proibidas, segundo a polícia.
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador
Gustavo é um dos sócios da clínica Medicina Oral, no bairro Cidade Jardim, e sócio-administrador da Drogaria Ondina, que também foi alvo da operação nesta quarta-feira. O dentista mantém ligação com uma farmácia localizada em São Paulo que já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal em novembro do ano passado.