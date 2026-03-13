POMBO CORREIO

A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA

Publicado em 13 de março de 2026 às 05:00

Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) ampliou a lupa sobre o antigo centro de convenções da Bahia, abandonado pelos governos petistas há quase dez anos, após a gestão Jerônimo anunciar o leilão do equipamento. No mesmo dia do anúncio, o MP instaurou um procedimento para avaliar os impactos urbano-ambientais na área "de grande dimensão integrante do tecido urbano de Salvador". O modelo usado pelo governo para o leilão vem sendo criticado entre especialistas, que apontam a falta de clareza sobre o planejamento para a área, a ausência de debate sobre o impacto do leilão para a cidade e o prazo muito apertado para a realização do processo (o leilão está previsto para 26 de março).

Silêncio ensurdecedor

Só para registrar: onde está o atuante Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU) que não se pronunciou sobre o leilão do centro de convenções? Perguntar não ofende...

Na lupa do MP II

O MPBA também abriu um procedimento para avaliar os impactos urbano-ambientais das áreas do antigo Detran e da antiga rodoviária, na região do Iguatemi. Ambos equipamentos correm o risco de passar pela mesma situação de abandono do centro de convenções, visto que o governo ainda não definiu qual será o futuro deles.

Vamos fugir

Pressionado por todos os lados e já tratado como virtualmente rifado da chapa majoritária do governo, o vice-governador Geraldo Júnior parece ter encontrado pelo menos uma trilha sonora para o momento político que atravessa. Em uma publicação recente no Instagram, a música escolhida para embalar o post foi Vamos Fugir, de Gilberto Gil. A coincidência não passou despercebida entre aliados e adversários, que logo associaram o repertório ao cenário cada vez mais desconfortável do vice dentro da base governista. Entre risadas, alguns chegaram a dizer que talvez tenha sido apenas mais um “erro tecnológico” — a mesma justificativa apresentada por Geraldo quando pediu, em um grupo de WhatsApp, para “mandar viralizar” uma mensagem com ataques ao ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Rifado ao vivo

Geraldo Júnior, a propósito, viveu esta semana um daqueles momentos indigestos que costumam acontecer nos bastidores, mas que, desta vez, foi diante das câmeras. Durante entrevista, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou sem a menor cerimônia que a vaga de vice em sua chapa deve ficar com o PSD, partido que reúne hoje o maior número de prefeitos na Bahia. O problema é que Geraldo estava logo atrás e não conseguiu esconder o constrangimento e foi flagrado fazendo caras e bocas. No dia seguinte, Jerônimo até tentou amenizar a fala e disse que nada estava definido, mas o estrago já estava feito.

Barrado no baile

O governador Jerônimo Rodrigues andou se queixando com aliados mais próximos das conversas sobre a formação da chapa majoritária sem a presença dele. Embora esteja alinhado ao senador Jaques Wagner, Jerônimo se irritou com as notícias de que o aliado se reuniu com Rui Costa e Otto Alencar para falar da chapa, inclusive encaminhando a substituição do vice-governador Geraldo Júnior (MDB). Tanto é que, logo após, Jerônimo tratou de marcar uma reunião com Otto para passar a imagem de que está à frente das negociações.

Clube das queixas

Partidos da base do governo estão aflitos com o início da janela partidária devido a problemas para fecharem suas nominatas para deputado estadual e federal. Segundo apurou a coluna, as reclamações cresceram nos últimos dias contra a articulação política do governo, que, conforme lideranças, abandonou os partidos e não tem dado suporte na montagem das chapas proporcionais. Entre as insatisfações estão PDT e PSB, que enfrentam dificuldades para encontrar candidaturas competitivas para formar as chamadas "rabadas". Entre lideranças da base, a avaliação é que a cúpula governista só se preocupou com a formação da federação PT-PCdoB-PV, do PSD e, em menor intensidade, do Avante. O resto, como definiu um parlamentar, está a ver navios.

Festa

Líder do PT na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelino Galo comemorou em grande estilo seu aniversário de 70 anos numa celebração organizada por sua assessoria em pleno corredor do prédio da AL-BA, durante o horário de expediente, com direito a buffet e até música ao vivo. Se por um lado a festa tinha a justa razão de celebrar a vida, por outro acabou chamando atenção pela forma. O som alto no corredor do terceiro andar virou uma dor de cabeça para os servidores e deputados que tentavam manter a rotina de trabalho nos gabinetes vizinhos.

Leilão

Uma decisão judicial que determinou a desapropriação do prédio onde funciona o Hospital Geral de Coaraci, no sul da Bahia, trouxe à tona um detalhe que tem dado o que falar. O imóvel foi arrematado ainda em 2011, mas só agora saiu a decisão que obriga a prefeitura a entregar as chaves. O problema é que a empresa responsável pela arrematação tem como representante o deputado estadual Raimundinho da JR, aliado do governador Jerônimo. Com o risco de paralisação do atendimento hospitalar, o que se comenta é que a saída mais rápida seria o próprio governo do Estado assumir a operação e recomprar o prédio, declarando a utilidade pública do imóvel. Ou seja, fazer negócio direto com um aliado, que nesse momento é mais problema do que solução.

Alívio