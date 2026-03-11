COLUNA BRUNO WENDEL

Após denunciar promotora do MPBA, ex-assessora relata ataques virtuais

Ex-servidora afirma que assinava atos processuais em nome de promotora em Juazeiro; caso é investigado pela Corregedoria e chegou ao CNMP

Depois que veio à tona, nesta segunda-feira (9), a denúncia contra a promotora Aline Curvêlo Tavares de Sá, a ex-assessora afirma ter recebido mensagens ofensivas em sua conta no Instagram. Segundo ela, a promotora teria ordenado que utilizasse sua assinatura eletrônica para protocolar atos processuais em seu lugar.

“Disseram que eu não queria trabalhar, que fiquei com inveja; que não veem nada demais em assinar, que eu deveria cumprir ordens e não questionar; que eu fosse estudar em vez de atacar a promotora; que eu sabia do ilícito, que fui conivente e que deveria ter sido denunciada também; que acabei com a minha carreira”, relatou a ex-servidora, que afirma ter recebido mais de dez mensagens desse tipo. Por causa dos ataques, ela alterou o nome de sua conta na rede social.

A ex-assessora afirma que, por quase sete anos, protocolou atos institucionais como se fosse a própria promotora. Entre os documentos estariam denúncias, pedidos de prisão, alvarás de soltura, transferências de presos e até solicitações de quebra de sigilo telefônico, sem respaldo legal.

Segundo ela, os ataques foram feitos por perfis falsos. “Não tinham identificação. As fotos eram paisagens ou desenhos animados, e não havia seguidores. Foram contas criadas para me atacar”, disse.

Depoimento

O caso é investigado pela Corregedoria do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA). Nesta quinta-feira (12), termina o prazo para que Aline Curvêlo apresente sua defesa. No dia 15 de janeiro, a ex-servidora foi ouvida pelo corregedor do MPBA, o promotor Carlos Augusto Machado de Brito.

Em nota, o MPBA informou que “o procedimento tramita em sigilo e a Corregedoria já está adotando as medidas necessárias para a adequada apuração dos fatos”.