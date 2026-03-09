Acesse sua conta
Briga com cliente pode ter motivado morte de borracheiro em Dias d’Ávila

Conhecido como “Binho da Borracharia”, homem de 42 anos foi ameaçado dias antes

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:00

Uma briga com um cliente pode ter sido o motivo do assassinato de um homem de 42 anos, conhecido como “Binho da Borracharia”, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele foi baleado no local de trabalho por dois homens em uma moto, na Rua José Herculino Filho, nesta quinta-feira (5).

Perícia da Polícia Civil por Blog doS ena

Segundo moradores, dias antes do crime, após ser ameaçado, a vítima teria dito que revidaria a pedrada em seu carro, que teria sido dada por um dos frequentadores da oficina.

