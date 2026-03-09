COLUNA BRUNO WENDEL

Briga com cliente pode ter motivado morte de borracheiro em Dias d’Ávila

Conhecido como “Binho da Borracharia”, homem de 42 anos foi ameaçado dias antes

Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:00

Trabalho da perícia Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma briga com um cliente pode ter sido o motivo do assassinato de um homem de 42 anos, conhecido como “Binho da Borracharia”, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele foi baleado no local de trabalho por dois homens em uma moto, na Rua José Herculino Filho, nesta quinta-feira (5).

