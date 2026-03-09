Acesse sua conta
Polícia identifica autores de latrocínio de norte-americano

Esta segunda completa 50 dias que Abissa Kobenan Nketttia foi baleado em Brotas

  Bruno Wendel

  Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2026 às 09:00

Um dos crimes na Bahia que ganhou repercussão internacional pode ter um desfecho em breve. A Polícia Civil já sabe quem são os criminosos envolvidos na morte do norte-americano Abissa Kobenan Nketttia, de 57 anos, baleado durante um latrocínio em Brotas. Nesta segunda-feira, o caso completa 50 dias.

“A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) já tem indicativos de autoria. Mais detalhes não poderão ser divulgados para não interferir no andamento das investigações”, diz nota da Polícia Civil.

Natural da Costa do Marfim, Abissa tinha dupla nacionalidade. Ele morreu no dia 20 de janeiro. Cidadão americano, era investidor na cidade de Wisconsin, na região norte dos Estados Unidos.

Casado com uma baiana, o estrangeiro vivia em Salvador havia 14 anos.

