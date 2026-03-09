COLUNA BRUNO WENDEL

Polícia identifica autores de latrocínio de norte-americano

Esta segunda completa 50 dias que Abissa Kobenan Nketttia foi baleado em Brotas

Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2026 às 09:00

Americano é morto durante tentativa de assalto em Brotas Crédito: Reprodução

Um dos crimes na Bahia que ganhou repercussão internacional pode ter um desfecho em breve. A Polícia Civil já sabe quem são os criminosos envolvidos na morte do norte-americano Abissa Kobenan Nketttia, de 57 anos, baleado durante um latrocínio em Brotas. Nesta segunda-feira, o caso completa 50 dias.

“A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) já tem indicativos de autoria. Mais detalhes não poderão ser divulgados para não interferir no andamento das investigações”, diz nota da Polícia Civil.

Americano é morto em tentativa de assalto em Brotas 1 de 35

Natural da Costa do Marfim, Abissa tinha dupla nacionalidade. Ele morreu no dia 20 de janeiro. Cidadão americano, era investidor na cidade de Wisconsin, na região norte dos Estados Unidos.